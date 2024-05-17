Haber hattı

Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş avantajı kaptı
TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe Beko, Aliağa Petkimspor'a 30 sayı fark atarak (102- 72) seride 1-0 öne geçti. Sarı-lacivertlilerde 7 oyuncu çift haneli sayılara ulaşırken,
Hayes-Davis 16 sayı, 7 asist, 4 ribaunt üretti. Beşiktaş Emlakjet ise Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 92-74 mağlup ederek durumu 1-0 yaptı. İki galibiyete ulaşan takımın bir üst tura yükseleceği serinin ikinci müsabakaları yarın oynanacak.
Konsey Başkanlığı 1 yıl boyunca TFF'nin
T
ayland'ın başkenti Bangkok'ta bu yıl 74.'sü düzenlenen FIFA Kongresi sırasında Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi bir araya geldi. Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Macaristan, Türkmenistan
ve Özbekistan
Futbol Federasyonları'nın başkanları ve üst düzey yetkililerinin yer aldığı görüşmede Türkiye Futbol Federasyonu'nu Başkan Mehmet Büyükekşi ve yöneticiler temsil etti. Anlaşma kapsamında 1 yıllık dönemin konsey başkanlığını TFF'nin yapmasına karar verildi.
Tour of Sakarya'da zirve Anıl Depe'nin
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umhurbaşkanlığı himayelerinde Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen "Tour of Sakarya" Prolog yarışıyla başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle yapılan festivalde 88 sporcu yarıştı. Spor Toto sporcusu Serdar Anıl Depe,
ipi göğüslerken Sakarya Büyükşehir Belediye'den Burak Abay ikinci, Çinli Lyu Xianjing
üçüncü oldu. Ödülleri, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar ve Süper Lig hakemi Atilla Karaoğlan takdim etti.
BAHADIR BEYARSLAN
Okçuların kralından 7 yılda 50 madalya!
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lmanya'nın Essen kentinde kariyerinin ilk Avrupa Şampiyonluğu'na uzanan milli sporcu Mete Gazoz, madalyalarıyla gurur kaynağı. Klasik yay bireysel erkeklerde altın elde eden 24 yaşındaki isim, olimpiyat ve dünya şampiyonunun yanına yeni bir ünvan eklerken bu üçlemeyi yapan ilk okçu olmayı başardı. Tarihe adını altın harflerle yazdıran Gazoz, 7 yıllık milli takım koleksiyonuna 50 madalya sığdırırken 24 altın, 10 gümüş ve 16 bronzu
boynuna taktı.