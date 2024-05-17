Haber hattı

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe Beko, Aliağa Petkimspor'a 30 sayı fark atarak (102- 72) seride 1-0 öne geçti.Hayes-Davis 16 sayı, 7 asist, 4 ribaunt üretti. Beşiktaş Emlakjet ise Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 92-74 mağlup ederek durumu 1-0 yaptı. İki galibiyete ulaşan takımın bir üst tura yükseleceğiayland'ın başkenti Bangkok'ta bu yıl 74.'sü düzenlenen FIFA Kongresi sırasında Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi bir araya geldi. Türkiye'nin yanı sıraveFutbol Federasyonları'nın başkanları ve üst düzey yetkililerinin yer aldığı görüşmede Türkiye Futbol Federasyonu'nu Başkan Mehmet Büyükekşi ve yöneticiler temsil etti. Anlaşma kapsamındaumhurbaşkanlığı himayelerinde Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen "Tour of Sakarya" Prolog yarışıyla başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle yapılan festivalde 88 sporcu yarıştı.ipi göğüslerken Sakarya Büyükşehir Belediye'denüçüncü oldu. Ödülleri, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar ve Süper Lig hakemi Atilla Karaoğlan takdim etti.BAHADIR BEYARSLANlmanya'nın Essen kentinde kariyerinin ilk Avrupa Şampiyonluğu'na uzanan milli sporcu Mete Gazoz, madalyalarıyla gurur kaynağı. Klasik yay bireysel erkeklerde altın elde eden 24 yaşındaki isim, olimpiyat ve dünya şampiyonunun yanına yeni bir ünvan eklerken bu üçlemeyi yapan ilk okçu olmayı başardı. Tarihe adını altın harflerle yazdıranboynuna taktı.