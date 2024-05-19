Milliler, Çizme’yi aşamadı

FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 3. haftasında Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya ile kozlarını paylaştı. Filenin Sultanları 25-27, 25-21, 25-21 ve 25-19'luk setlerle maçtan 3-1 mağlup ayrıldı. Turnuvanın ilk sınavında Japonya'ya kaybeden, ardından Hollanda'yı mağlup eden Filenin Sultanları, bu sonuçla Milletler Ligi'nde 3. müsabakasında 2. yenilgisini aldı.
Ay-Yıldızlılar, bugün ise Fransa
ile saat 20.00'de kozlarını paylaşacak. Bu arada ilk sette, İtalyan'ın hücumları sırasında dışarı çıkan topa kendilerinden temas olduğunu hakeme bildiren Ebrar Karakurt ve Hande Baladın'a, hakem Epaminondas Gerothodoros, fair play anlamına gelen yeşil kart gösterdi.