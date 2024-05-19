Milliler, Çizme’yi aşamadı

FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 3. haftasında Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya ile kozlarını paylaştı. Filenin Sultanları 25-27, 25-21, 25-21 ve 25-19'luk setlerle maçtan 3-1 mağlup ayrıldı. Turnuvanın ilk sınavında Japonya'ya kaybeden, ardından Hollanda'yı mağlup edenAy-Yıldızlılar, bugün iseile saat 20.00'de kozlarını paylaşacak. Bu arada ilk sette, İtalyan'ın hücumları sırasında dışarı çıkan topa kendilerinden temas olduğunu hakeme bildiren