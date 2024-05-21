Eski tenisçi Camila Giorgi, her yerde aranıyor!

İtalyan gazetesi La Gazzetta dello Sport, eski dünya 26 numarasının mali polisler tarafından sorgulanmak üzere arandığını ve bu nedenle ABD'ye kaçtığını iddia etti. Floransa Savcılığı'nın soruşturmasına göre, Giorgi ve ailesinin verilmemiş vergi beyannameleriyle ilgili "birçok eksikliği" bulunuyor. Giorgi'nin yanı sıra babası Sergio, annesi Claudia ve kardeşleri Leandro ve Amadeus'un da ABD'ye gittikleri iddia edildi.

ABD'ye gitmeden önce Toskana, Calenzano'da ev kiralayan Giorgi'nin eski ev sahibi, altı aylık kirasını ödemediğini ve ayrılırken mobilyaları da yanında götürdüğünü iddia etti. Ev sahibi, "Mobilyalarımızın yarısını kaybettik. İran halıları, zarif mobilyalar, hatta antika bir masa. 50 ila 100 bin euro arasında bir zarardan bahsediyoruz" dedi.

Dünya sıralamasında 26. sıraya kadar yükselen Giorgi, 2018'de Wimbledon çeyrek finallerine ulaşmıştı. WTA Tur'daki son maçı Mart ayında Miami'de, dünya 1 numarası Iga Swiatek'e karşı 6-1, 6-1 yenildiği maçtı.Giorgi, tenis dışında lüks iç çamaşırlarının modelliğini yapıyor.