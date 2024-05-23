Haber hattı

1461 Trabzon ve Iğdır avantajı kaptı
TFF 2. Lig play-off 3. tur ilk maçları dün oynanan 2 maçla sona erdi. 1461 Trabzon, sahasında Van Spor'u 2-0'lık skorla yenip rövanş öncesi avantajı kaptı.
Karadeniz ekibi, 38. dakikada İlhan Depe'nin golüyle üstünlüğü buldu: 1-0. Soyunma odasına moralli giden Trabzon, ikinci yarıda kontrollü oynadı. Van Spor, beraberlik için yüklense de istediğini alamadı. Ev sahibi ekip, 90'da Batuhan Kör'ün vuruşuyla skoru ilan etti: 2-0. Play-off'taki diğer mücadelede Iğdır FK, Kastamonuspor'u Mert Örnek (18) ve Halil İbrahim'in (38) golleriyle 2-1 devirip avantajı cebine koydu.
Konuk takımda Samed Ali'nin ağları bulması teselli oldu. Rövanşlar 27 Mayıs Pazartesi oynanacak.
Kenan'ın hocası 41'lik Motta oluyor
Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, yeni teknik direktörünü buldu. Sky Sports'ta yer alan haberde; Bologna'yı bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne taşıyan 41 yaşındaki Thiago Motta'nın, Torino ekibinin başına geçeceği belirtildi.
3 yıllık anlaşma sağlayan İtalyan hocanın yıllık 5 milyon Euro kazanacağı ifade edildi. Thiago Motta'nın, Bologna yönetimiyle görüşeceği ve sonrasında anlaşmanın tamamlanmasının beklendiği kaydedildi. Juventus, Massimiliano Allegri ile İtalya Kupası finali sonrası yollarını ayırmıştı.
Hakan'ın takımı İnter'e şok haciz
İTALYA'DA sezonu şampiyon bitiren Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter'in sahibi, kişisel borç nedeniyle değişti. Milano ekibinin eski sahibi olan Steven Zhang, Amerikalı fon şirketi Oaktree'ye olan 386 milyon Euro'luk borcunu ödeyemediği için şirket, Inter'in %99.6 hissesine el koydu. Salıyı çarşambaya bağlayan gece 12'ye kadar vakti olan Zhang, bu sürede borcunu yatıramadı ve Inter'e haciz geldi.
Oaktree, resmi açıklamayla kulübün yeni sahibi olduğunu duyurdu. Zhang, Inter başkanı olarak 2 şampiyonluk, 2 İtalya Kupası ve 3 İtalya Süper Kupası kazandı.