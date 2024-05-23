Haber hattı

TFF 2. Lig play-off 3. tur ilk maçları dün oynanan 2 maçla sona erdi.Karadeniz ekibi, 38. dakikada İlhan Depe'nin golüyle üstünlüğü buldu: 1-0. Soyunma odasına moralli giden Trabzon, ikinci yarıda kontrollü oynadı. Van Spor, beraberlik için yüklense de istediğini alamadı. Ev sahibi ekip, 90'da Batuhan Kör'ün vuruşuyla skoru ilan etti: 2-0.Konuk takımda Samed Ali'nin ağları bulması teselli oldu. Rövanşlar 27 Mayıs Pazartesi oynanacak.Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, yeni teknik direktörünü buldu. Sky Sports'ta yer alan haberde; Bologna'yı bu sezon3 yıllık anlaşma sağlayan İtalyan hocanın yıllık 5 milyon Euro kazanacağı ifade edildi. Thiago Motta'nın, Bologna yönetimiyle görüşeceği ve sonrasında anlaşmanın tamamlanmasının beklendiği kaydedildi.İTALYA'DA sezonu şampiyon bitiren Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter'in sahibi, kişisel borç nedeniyle değişti. Milano ekibinin eski sahibi olan Steven Zhang, Amerikalı fon şirketi Oaktree'ye olan 386 milyon Euro'luk borcunu ödeyemediği için şirket, Inter'in %99.6 hissesine el koydu.Oaktree, resmi açıklamayla kulübün yeni sahibi olduğunu duyurdu. Zhang, Inter başkanı olarak 2 şampiyonluk, 2 İtalya Kupası ve 3 İtalya Süper Kupası kazandı.