Kadınların finalinde filistin’e destek

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalinde Barcelona ve Olimpik Lyon İspanya'nın Bilbao kentinde karşılaştı. Bu dev organizasyonda "Soykırımı durdurun"
pankartı ve Filistin bayağı açıldı.
Final maçının başlamasından kısa bir süre önce yapılan seremoni sırasında sahaya giren iki aktivist, Filistin bayrağının çizili olduğu ve ünlü ressam Pablo Picasso'nun İspanya'daki iç savaş dönemini anlattığı "Guernica" adlı tablosunun bir bölümünün resmedildiği bir pankart açtı. Pankartın üzerinde büyük puntolarla "Soykırımı durdurun" yazılarak, altına "AB suç ortağı olma"
ifadesi kullanıldı. İsrail'in katliamını lanetleyen ve tüm dikkatleri üzerine çeken eyleme tribünlerdeki binlerce kişi de alkışlarıyla destek verdi.
Lyon'u 2-0 yenen Barcelona, kupanın sahibi oldu.