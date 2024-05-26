Kadınların finalinde filistin’e destek

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalinde Barcelona ve Olimpik Lyon İspanya'nın Bilbao kentinde karşılaştı. Bu dev organizasyondapankartı veFinal maçının başlamasından kısa bir süre önce yapılan seremoni sırasında sahaya giren iki aktivist, Filistin bayrağının çizili olduğu ve ünlü ressam Pablo Picasso'nun İspanya'daki iç savaş dönemini anlattığı "Guernica" adlı tablosunun bir bölümünün resmedildiği bir pankart açtı. Pankartın üzerinde büyük puntolarla "Soykırımı durdurun" yazılarak, altınaifadesi kullanıldı. İsrail'in katliamını lanetleyen ve tüm dikkatleri üzerine çeken eylemeLyon'u 2-0 yenen Barcelona, kupanın sahibi oldu.