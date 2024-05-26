SABAH SPOR ÖZEL | İlkin Aydın'dan özel itiraflar! "Messi gibiyim, imzamı atarım"

"PSİKOLOJİK OLARAK GÜÇLÜYÜM"

Eksik gördüğün yönlerin neler?

Tabii ki var, olmaz olur mu? İnsan her konuda kendini geliştirebilir. Zaman geçtikçe kazanılan tecrübeyle her şey çok daha iyi olabilir. Ben gelişimin durduğunu düşünenlerden değilim. Psikolojik olarak güçlü olduğumu düşünüyorum. Çünkü babam tarafından duygularımı kenara bırakmam öğretildi. Duygular işin içine girdiği zaman, beyni kullanmaya çalıştığımızda çalışmıyor.





"HAYATIM FİLM OLSA OYNAYAMAM"

Gençlere ne tavsiye edersin?

Çok ciddi iki sakatlık yaşadım. Bu beni çok geriye götürdü. Dikkat eden var mıdır bilmiyorum ama benim sol dizim ile sağ dizim eşit hareket kabiliyetine sahip değil. Sevdiğiniz işi yapıyorsanız çok çalışın. Genç kardeşlerime pes etmeyin diyorum.

Senin hayatından bir film çıkar mı, sen oynamak ister misin?

Şu an çıkar mı bilemiyorum ama kariyerimin sonunda böyle bir şey olması beni mutlu eder. Ama başrolde oynama konusunda kararsızım. Çünkü oynarken çok utanabilirim.

Çocuk yapmak, aile kurmak İlkin'in düşüncesinde nerede?

Bunların hiç birinde değilim, sadece voleyboldayım ve evdeyim.



"HİÇBİRİMİZ ROBOT DEĞİLİZ"

Bazen oynamamak, uzak kalmak istediğin dönemler oluyor mu?

Hiçbirimiz robot değiliz. Su bulanıkken içindekini göremezsin aslında, durulduğunda cevap içindedir. Bu sözü babam söylemişti. Öyle zamanlarda izole olmak voleybolla alakasız bir noktaya geçmek istiyorum. Sakince geriden bakmak çözümü sağlıyor.



"ESPRİLİ BİRİYİM, ŞENER ŞEN'İ BİLE GÜLDÜRDÜM"



- Işıl Alben gibi camianın simgesi olmak isterim. Bunun için büyük adımlar gerekli.

- Türkiye ligi çok iyi bir lig. Süre almaya devam ettiğim sürece yurt dışı için gelecek bir planım yok.

- Komik bir insan olduğumu söylüyorlar. Katıldığım bir etkinlikte Şener Şen yaptığım esprime gülmüştü.

- Rekabet hayatımın her tarafında var. Benden 10 yaş küçük kardeşim ve eski bir sporcu olan babamla evde yemek masasında masa tenisi oynuyoruz o bile heyecanlı.

- Üsküdar Üniversitesi'nde okuyorum ama yoğun antrenman ve maç programında okula yetişemiyorum.

- 8 sene piyano çaldım. Okulda konserler veriyordum. Konservatuvar sınavına girmişliğim de var.



PARİS'TE KÜRSÜ NEDEN OLMASIN



Olimpiyatlara az kaldı. Türkiye, kürsü yapabilecek mi?

Bunları konuşmak için çok erken. Henüz olimpiyatı çok düşünmemeye çalışıyorum. Geçen sene başlattığımız rüyayı devam ettirmek istiyoruz. Benim içimdeki hisler pozitif olumlu heyecanlı umarım güzel biter.