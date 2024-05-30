Filenin Sultanları ABD’de hızlı başladı

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'ndeki 2. hafta ilk maçında Almanya ile kozlarını paylaştı. Ay-Yıldızlılar, Amerika Birleşik Devletleri'nde oynanan mücadeleyi 3-1 kazanıp turnuvadaki 3. galibiyetini aldı.daha sonra toparlandı ve oyunun kontrolünü eline alıp ikinci seti 25-20 üstün kapattı. Özellikle Vargas ve Gizem'in etkili oyunuyla müthiş bir mücadele ortaya koyan Milliler,Dördüncü seti de 26-24 önde bitiren Milli Takım, salondan 3-1 galip ayrıldı. Millilerimiz, ABD etabındaki ikinci maçında yarın gece Sırbistan ile karşılaşacak. Türkiye, Antalya'da oynanan Milletler Ligi'nin ilk haftasında çıktığı 4 müsabakanın 2'sini kazanmıştı.