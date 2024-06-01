K.Ç. Sinop Spor’da başkan yeniden Rafet Orhan oldu

K.Ç.Sinop Spor'un 25.Olağan Kongresi, Küçükçekmece Belediyesi Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşti.Olağan Genel Kurulun,seçimde tek liste olmasına rağmen kalabalık ve renkli görüntülere sahne olduğu görüldü. Sarı lacivertli kulübün olağan genel kuruluna, İstanbul'da bulunan Sinop derneklerinin yanı sıra Küçükçekmece'li spor severler ile yine çeşitli ilçelerde bulunan spor kulüplerinin temsilcilerinin de ilgi göstermesi dikkati çekti.Genel Kurula, CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay ile beraber, AK Parti, MHP, CHP, BBP İlçe Başkanları, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi,yardımcıları,AK Parti Sinop Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin'in yanı sıra Gurbetçiler57 Taraftar Grubu'nun katılması ,K.Ç.Sinop Spor Başkan Rafet Orhan'ın yanı sıra kulüp yönetimini memnun etti.

OYBİRLİĞİ İLE ŞİRKETLEŞME KARARI ALINDI

Divan Başkanlığı'nın yeminli mali müşavir Kadir Akdoğan ile üyeliklerini avukat Erdal Özcan ve işinsanı Hüseyin Çakırbaş'ın yaptığı genel kurulda,kulüp için şirketleşme kararı alındı.Genel kurulda bir konuşma yapan başkan adayı Rafet Orhan,yeni sezona hazırlıklarına başladıklarını ifade ederek,hedeflerinin tam profesyonelleşme, şirketleşme,tesisleşme, alt yapının daha da geliştirilmesi ve 2.Lig'e yükselmek olduğunu söyledi.Yine konuşmasının her cümlesinde, 2.lige çıkacaklarını belirten Rafet Orhan,genel kurula gelenler tarafından ayakta alkışlandı.

Kongreye katılan CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay ve Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'de, K.Ç.Sinop Spor'un başarılarının destekçisi ve takipçisi olduklarını,bunu da sürdüreceklerini vurguladılar.Buarada,K.Ç.Sinop Spor'un Gurbetçiler57 taraftar grubunun,başta Rafet Orhan olmak üzere,yeni yönetime tezahürat ve alkışlarla destek vermesi,salonda bulunanların da buna alkışla karşılık vermesi,kongrede güzel bir atmosfer estirdi.

BAŞKAN RAFET ORHAN'IN İDDİALI A TAKIM KADROSU

Öte yandan,oylamada seçilen K.Ç.Sinop Spor Başkanı Rafet Orhan'ın yeni yönetim kurulu listesinin,Sinopluların yakından tanıdığım isimlerden oluştuğu gözlendi.Genel Kurul sonrası yeni yönetimini genel kurul üyelerine tanıtan Başkan Rafet Orhan, bu kadro ile güzel işlere imza atacaklarını söyledi. Başkan Rafet Orhan'ın ekibinde şu isimler yer aldı.

Nurdan Şahin, Alim Aslan, Selahattin Ercan, Şaban Sönmez, Hüseyin Çakırbaş, Bilal Elmas, Abdullah Kara, Özkan Kurtuluş, Bahattin Yılmaz, Hamit Çelik, Fatih Üstünbaş, Hüseyin Demirkol, Mukadder Yıldırım, Mehmet Cem Özel, Fatih Şahin, Salih Boz, Mesut Değirmenci, Refik Bardo, Mustafa Ulu, Ali Osman Yılmaz, Rafet Maniş, Adil Yıldız, Mevlüt Yüksel, Metin Kaptanoğlu, Yasin Şahin ve Mesut Gürleyen. Yeni yönetimin önümüzde ki günlerde yapılacak ilk toplantıda, görev bölümü yapacağı bununla ilgili de gerekli açıklamanın yapılacağı ifade edildi.