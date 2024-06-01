Mike Tyson - Jake Paul boks maçı ertelendi

Boks dünyasının merakla beklediği ve 20 Temmuz'da gerçekleştirileceği açıklanan Mike Tyson ile Jake Paul boks karşılaşması beklenmedik bir şekilde ertelendi. BBC'de yer alan habere göre 57 yaşındaki Tyson'ın sağlık sorunu nedeniyle antrenman yapamadığı ve maçın ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu.

TYSON: YAKINDA GERİ DÖNECEĞİM

Mike Tyson yaptığı açıklamada şu sözleri dile getirdi:

"Ne yazık ki ülserimin alevlenmesi nedeniyle doktorum tarafından dinlenmek ve iyileşmek için birkaç hafta antrenmanlarımı hafifletmem tavsiye edildi. Vücudum genel olarak 1990'lardan bu yana olduğundan daha iyi durumda ve yakında tam antrenman programıma geri döneceğim."

Profesyonel kariyeri 2005 yılında sona eren Tyson, en son 2020 yılında bir gösteri maçında mücadele etmişti. 27 yaşındaki Paul ise Tyson'dan 30 yaş daha genç ve çoğu eski UFC dövüşçülerine karşı olmak üzere çıktığı 10 maçın dokuzunu kazandı ve tek yenilgisini Şubat 2023'te İngiliz boksör Tommy Fury'ye karşı aldı.

