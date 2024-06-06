Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan: Dünyaya barış mesajları vermek istiyoruz

İstanbul'daki Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen etkinliğin ilk gününde açılış töreni gerçekleştirildi. Han Çadır önünde yapılan kurdele kesiminin ardından protokol konuşmalarına geçildi.
DEK Başkanı Bilal Erdoğan, geleneksel sporların önemine değinerek, "Her yıl heyecanla beklediğimiz Etnospor Kültür Festivalimizin altıncısını gerçekleştirmenin mutluluğu içerisindeyiz. Dünya Etnospor Konfederasyonu olarak kültür festivallerimizi bir arada vakit geçirmek, buluşmak, eğlenmek ve öğrenmek için önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Burada kendi köklerimize ve dünyanın renkli kültürlerine uzanıyor, geleneklerimizle özel bir yakınlık kuruyoruz. Geleneksel sporları ve oyunları hayatımızın dışında görmüyoruz. Bilakis insanlarımızın, ailelerimizin ve gençlerimizin bu sporları günlük hayatlarında icra edebilmelerini, çocuklarımızın bu oyunlarla büyümelerini istiyoruz. Gelenek, saygı, dayanışma ve barış gibi insan hayatını değerli kılan gerçekleri içinde barındıran bu unsurların bütün insanlık için bir hazine olduğunu düşünüyoruz. Gerçekleştirdiğimiz bu festivaller aracılığıyla da bu hazinelerin kapılarını hep birlikte aralıyoruz" ifadelerini kullandı.
"FİLİSTİN'DEKİ SOYKIRIM BİZLERİ BARIŞ İÇİN DAHA FAZLA ÇALIŞMAYA MECBUR KILMAKTADIR"
Dayanışma ve barışın önemine değinen Erdoğan, şunları kaydetti:
"Edindiğimiz misyonu sadece belirli bir coğrafya için değil bütün insanlığın geleceği için devam ettiriyoruz. İnsanlığın geleceğinin de bu dayanışma ve barıştan geçtiğini düşünüyoruz. Tam burada dayanışmaya ve barışa geleneklerimizle kurduğumuz güçlü bağlarla destek oluyoruz. Biliyoruz ki geleneklerimizin harcında sevgi, saygı ve muhabbet var. Dünyada yaşanan gelişmeler bizlere bir kez daha gösterdi ki insanlık her zamankinden daha fazla barışa muhtaç. Akmakta olan gözyaşlarını sevgiyle dindirmek için her birimizin üzerine önemli sorumluluklar düşüyor. Dünyanın çeşitli yerlerinde devam eden çatışmalar, yanı başımızdaki savaş, Filistin'deki soykırım bizleri barış için daha fazla çalışmaya mecbur kılmaktadır. Her birimiz bir diğerimizin yüzünde tebessüm olmak için geç kalmış değiliz. Dünyaya ümit aşılamak ve yaşadığımız coğrafyalarda huzuru hakim kılabilmek için birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Bugünlerde bizi birbirimize bağlayan ve bizi biz yapan değerlere sımsıkı sarılmalıyız. Altıncı Etnospor Kültür Festivali'ni de bu bağlamda oldukça önemli görüyorum."
Erdoğan, festivalin dört gün boyunca önemli bir heyecana sahne olacağını dile getirerek, "Farklı kültürlere ait birçok geleneksel sporu ve oyunu izleyip deneyimleyebileceğiz. Gereksel sanatlar ve evrensel tatlar da festivalimize renk katacak. Onlarca ülkeden spor, sanat, kültür ve gastronomi alanında. binden fazla katılımcıyla dünyanın en renkli festivallerinden bir tanesine ev sahipliği yapacağız, şahitlik edeceğiz" diye konuştu.
VALİ GÜL: YEREL VE MİLLİ KÜLTÜRÜN MUHAFAZA EDİLMESİ ÇOK KIYMETLİ
İstanbul Valisi Davut Gül, küreselleşmenin revaçta olduğu bir dönemde milli kültürün korunması gerektiğini söyledi.
İstanbul'un çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptığını aktaran Gül, "Bugün tarihi bir güne şahitlik ediyoruz. Bir yıldır beklediğimiz, parmakla gösterilen çok önemli bir organizasyona şehirlerin anası olarak ev sahipliği yapıyoruz. Öncelikle şehrimize bunu kazandıran Dünya Etnospor Konfederasyonuna ve tüm ekibine teşekkür ediyorum. Küreselleşmenin çok revaçta olduğu, tek tip insan, tek tip yeme, tek tek giyim ve tek tip yaşamın empoze edildiği bir yerde farklılıkları muhafaza ederek, zenginlik olarak kabul ederek, yerel ve milli kültürün muhafaza edilmesi çok kıymetli. Bunun yaşatılmasının çok zor olduğunu biliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
GENÇLİK VE SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAK: BU BİR KÜLTÜRLER ARASI İLETİŞİM
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Etnospor Kültür Festivali'nin kültürlerarası etkileşim sağladığını söyledi.
İstanbul'daki Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen etkinliğin ilk gününde açılış töreni gerçekleştirildi. Han Çadır önünde yapılan kurdele kesiminin ardından konuşan bakan Bak, Türkiye'nin uluslararası organizasyon düzenleme gücüne değinerek, " Türkiye uluslararası spor organizasyonları konusunda bir devrim yaşamaktadır. Son 22 yılda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın önderliğindeki Türkiye, büyük bir tesis hamlesi gerçekleştirmektedir." dedi.
Türkiye'nin modern stadyumlarıyla, spor salonlarıyla, yüzme havuzlarıyla, pek çok organizasyonu başarıyla gerçekleştirdiğini vurgulayan Osman Aşkın Bak, "Sayın Bilal Erdoğan ve arkadaşlarının kurduğu Dünya Etnospor Konfederasyonu da başka bir vizyonu bize anlatıyor. Çünkü bir yanda modern olimpiyatlar var. Diğer yanda da geleneksel sporların ortaya çıkarılması, gençlere tanıtılması var. Bu güzel organizasyonun altıncı yılında beraberiz." ifadelerini kullandı.
Gençlik ve Spor Bakanlığının festivali desteklediğine değinen Bak, "Hepimiz çocukken hayal ederiz, at binmek, güreş tutmak, koşmak, oynamak isteriz. Burada cıvıl cıvıl çocukları görüyoruz, gençleri görüyoruz. Okullardan gelmişler ve buradaki kültürel faaliyetleri görüyorlar. Hepimiz çocukken at binmek istemişiz. Burada onun denemesini yapabilirler. Buradaki eğlenceleri, kültürü görebilirler. Türki cumhuriyetlerden, çevre ülkelerden gelen dostlarımızın etkinliklerini görebilirler. Etnospor bu vizyona sahip" diye konuştu.
Osman Aşkın Bak, Türklerin geleneksel sporlara verdiği öneme ilişkin ise şunları kaydetti:
"Bütün Türkler için güreş çok önemlidir. Tarihi Kırkpınar Güreşleri, bu yıl 663. kez düzenlenecek. Asırlardır devam ediyor. Dahası var, Elmalı Yağlı Güreşeleri, 10 yıl daha fazla. Türkiye'nin neresine giderseniz gidin pek çok yaylada, köyde, bu geleneksel organizasyonları göreceksiniz. Yağlı güreşleri, karakucak güreşlerini göreceksiniz. Tüm dünyaya 'Türk gibi güçlü' sözünü söyleten güreşçilerimiz, hep bu er meydanlarından yetişmiştir. Atçılıkta, ciritte ve pek çok geleneksel organizasyonda bu vizyon ortaya çıkmaktadır. Türkiye bir spor ülkesidir. Yapılan organizasyonlarda ortaya koyduğu vizyonla başarılı bir ülke olma konumunda ilerlemektedir."
Festivalin uzun yıllar devam edeceğine inandığını söyleyen Osman Aşkın Bak, "Türkiye modern stadyumlarıyla geçen yıl UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi finalini organize etti. 2026 ve 2027 yıllarında UEFA finallerini organize edeceğiz. 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı İtalya'yla beraber Türkiye organize edecek. Pek çok uluslararası organizasyonu gerçekleştiren bir Türkiye var. Dünya Etnospor Konfederasyonunun düzenlediği Etnospor Kültür Festivali de yıllarca sürecek. Bu bir kültürler arası iletişim" değerlendirmesinde bulundu.
6. ETNOSPOR KÜLTÜR FESTİVALİ COŞKUYLA SÜRÜYOR
Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen festival, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 4 gün sürecek. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, DEK Başkanı Bilal Erdoğan, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın katıldığı organizasyonun açılış töreninde farklı ülkelerden temsilciler ve protokol üyeleri de yer aldı. Protokol üyeleri, Han Çadır önündeki programda kurdele keserek organizasyonu başlattı.
Bilal Erdoğan, yaptığı konuşmada "6. Etnospor Kültür Festivali'ne hoş geldiniz. Önümüzdeki 4 gün dünyanın en ulaşılabilir, en önemli merkezi İstanbul'da, dünyanın kültürlerine, Anadolu'muzun ve gönül coğrafyamızın kültürel zenginliğine şahitlik edeceğiz. Burada sadece geleneksel sporlarımız, misafir ülkelerin geleneksel sporları değil aynı zamanda geleneksel lezzetler, halk oyunları, müzikler, el sanatları, çocuk oyunları yer alacak." dedi.
Erdoğan, festivalde İsrail saldırısı altındaki Filistin ile ilgili özel bölüm olacağına dikkati çekerek "Geçen sene yaşadığımız asrın felaketi Kahramanmaraş depremleri için konfederasyonumuzun yaptığı çalışmaları göreceğiz. Hala Filistin'de, Gazze'de süren soykırımla ilgili Filistin kültürünü tanıtan ve oradaki çocukların oynama hakkı olduğunu bütün dünyaya haykıran çalışmalar yapacağız. Bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz. Burada çocuklarımızın keyifle gezdiklerini, keyifle izlediklerini, deneyimlediklerini gördükçe mutlu oluyoruz. Dünyanın kültürel zenginliğine konfederasyon olarak katkı sağlamak için yaptığımız bu büyük festivale emek veren bütün paydaşlarımıza, sponsorlarımıza, davetimize, icabet eden bütün misafirlerimize teşekkür ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.
EŞSİZ BİR DENEYİM FIRSATI SUNUYOR
Festivalde her yaştan ziyaretçiye hitap eden etkinlikler düzenlenecek. Ziyaretçiler, ok atma, at binme gibi birçok geleneksel spor ve oyunu profesyoneller eşliğinde ücretsiz deneyimleme fırsatı bulacak. Festival alanında geleneksel sanatlara dair atölyelerde çalışmalar yapabilicek ziyaretçiler, geleneksel sporlar, oyunlar, doğa ve hayvan iletişimi konularında da bilgi edinebilecek.
ÇOCUKLAR VE DEZAVANTAJLI GRUPLAR İÇİN ETKİNLİKLER
6. Etnospor Kültür Festivali, çocuklar ve dezavantajlı gruplara özel etkinliklere de ev sahipliği yapacak. Çocuklar festival alanında geleneksel sporlar ve oyunlarla keyifli zaman geçirebilecek. Dezavantajlı gruplara özel etkinlikler, müsabakalar ve sahne etkinlikleri de festivale renk katacak. Hipoterapi, görme engelliler mangala turnuvası, atölyeler ve engelli sanatçıların sahneleyeceği etkinliklerle dezavantajlı gruplara imkanlar sunulacak.
DÜNYA KÜLTÜRLERİNİ AĞIRLAYACAK
Dünya Etnospor Konfederasyonu, festivalde dünya mutfağından tatları katılımcıların beğenisine sunacak. Karabağ Atları ile yapılacak gösterinin izlenebileceği organizasyonda Türkiye'den şehirler, kıl çadırlarında oba yaşamının hayat bulduğu, el sanatları atölyeleri ve birçok gösteriyle aktivite yer alacak.
FOTOĞRAF YARIŞMASI DÜZENLENECEK
Festival kapsamında fotoğraf yarışması yapılacak. Geleneksel sporların ve oyunların ihyasını amaçlayan Dünya Etnospor Konfederasyonu, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu iş birliğiyle festival kapsamında fotoğraf yarışması düzenleyecek. Festival alanında gerçekleşen tüm aktiviteler, fotoğraf yarışmasına konu olacak.