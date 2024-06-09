Etnospor festivali yine nefes kesti

6. Etnospor Kültür Festivali, İstanbul'da tüm heyecanıyla devam ediyor. Atatürk Havalimanı'nın ev sahipliğini yaptığı festivalin üçüncü gününde geleneksel sporlar, oyunlar ve sanatlar ile gastronominin de arasında yer aldığı birçok alanda etkinliklere devam edildi. Vatandaşlar, atlı güreş, atlı okçuluk, atlı cirit, akrobasi ve savaş sanatları ile kökbörü gösterilerini ilgiyle takip etti. Ziyaretçiler, birçok geleneksel sporu ve oyunu deneyimleme fırsatı buldu. Yağlı güreş müsabakalarında ise İsmail Balaban şampiyon oldu. AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, festivali ziyaret etti. Müsabakaları ve gösterileri takip eden Akar, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Etkinlikte Mazhar Alanson'un verdiği konser de büyük beğeni topladı.