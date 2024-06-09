Kahramanlar üst üste 3. kez Avrupa şampiyonu

Türkiye'nin gururu Ampute Futbol Milli Takımımız bir kez daha göğsümüzü kabarttı. Ay-Yıldızlı ekibimiz finalde karşılaştığı İspanya'yı 3-0 yenerek üst üste üçüncü kez Avrupa Şampiyonu oldu. Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın üçüncüsü, Fransa'nın Haute-Savoie bölgesinde düzenlendi.Ömer Güleryüz'ün 28. dakikada köşe vuruşundan attığı şık golle skoru 2-0 yapan Türkiye, Fatih Şentürk'ün 33'te penaltıdan kaydettiği golle farkı üçe çıkardı: 3-0.Ampute Futbol Milli Takımı kaptanı Rahmi Özcan final maçının ardından dünyanın en iyi takımı olduklarını söyledi. 34 yaşındaki orta saha, ''Mükemmel bir başlangıç yaptık. Yine mükemmel bitirdik. Hem Avrupa'nın hem dünyanın en iyi takımı biziz. Bunu yine yeniden göstermenin zamanı gelmişti. Bütün takım arkadaşlarıma, emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Tüm ülkemize armağan olsun. Hepinizi çok seviyoruz. İyi ki varsınız'' ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımını tebrik etti. Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ampute Futbol Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya'yı mağlup ederek üst üste üçüncü kez Avrupa Şampiyonu olan ve bizleri bir kez daha gururlandıran Milli Takımımızı yürekten tebrik ediyorum" dedi.