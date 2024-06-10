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Giriş Tarihi: 10.6.2024

Etnospor’da muhteşem son

BERKAY TURAN
Etnospor’da muhteşem son

Atlı gösteriler ve yağlı güreş festivale damga vururken katılımcılar, yöresel kıyafetlerle izleyicileri selamladı. Minikler, gençler ve yetişkinler, günü “Bir dahaki yıl yine buluşma” dileği ile noktaladı

Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen 6. Etnospor Kültür Festivali'nin başlangıcı gibi bitişi de muhteşemdi. Minikler ve gençler, başta ok atmak olmak üzere birçok etkinliği deneyimledi. Katılımcı ülkelerin folklor gösterileri son derece renkli bir ortam oluşturdu. Ayrıca yerel kıyafetlerle ziyaretçilerin selamlanması, bu ortamı bir ileri seviyeye taşıyarak renk cümbüşüne döndürdü. Son günde en çok ilgiyi ise atlı gösteriler ve güreş müsabakaları çekti.




KATILIMCILAR YETKİLİLERE TEŞEKKÜR ETTİ
Saat 12.00'de küçük boy müsabakaları ve akrobasi ekibinin gösterisiyle başlayan yağlı güreşler; karakucak, kapışmalı aba, şalvar güreşi, baba-oğul güreşleri, aşırtmalı aba güreşi ve kuşak güreşi ile devam etti.



Yerel sporları hem öğrenen hem de izleyen ziyaretçiler, program bitişinde, "Bir dahaki yıl yine buluşma" dileği ile günü noktaladı. Katılımcı ülkelerin sporcuları ise organizasyondan son derece memnun kaldıklarını belirterek, yetkililere teşekkür etti.
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Etnospor’da muhteşem son
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