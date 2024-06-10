Etnospor’da muhteşem son!

Minikler ve gençler, başta ok atmak olmak üzere birçok etkinliği deneyimledi. Katılımcı ülkelerin folklor gösterileri son derece renkli bir ortam oluşturdu. Ayrıca yerel kıyafetlerle ziyaretçilerin selamlanması, bu ortamı bir ileri seviyeye taşıyarak renk cümbüşüne döndürdü. Son günde en çok ilgiyi ise atlı gösteriler ve güreş müsabakaları çekti.Saat 12.00'de küçük boy müsabakaları ve akrobasi ekibinin gösterisiyle başlayan yağlı güreşler; karakucak, kapışmalı aba, şalvar güreşi, baba-oğul güreşleri, aşırtmalı aba güreşi ve kuşak güreşi ile devam etti.Yerel sporları hem öğrenen hem de izleyen ziyaretçiler, program bitişinde, "Bir dahaki yıl yine buluşma" dileği ile günü noktaladı. Katılımcı ülkelerin sporcuları ise organizasyondan son derece memnun kaldıklarını belirterek, yetkililere teşekkür etti.