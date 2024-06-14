Haber hattı

Yeni sezonda Trendyol 1'inci Lig'de mücadele edecek Amedspor, teknik direktörü Ersun Yanal'a kavuştu. Diyarkabır'da binlerce taraftarın havalimanında karşıladığı 62 yaşındaki çalıştırıcı, kalabalık karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Şehmus Özer Tesisleri'nde 1 yıllık sözleşme imzalayan Ersun Yanal,diye konuştu.Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü haftasındaki ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup etti. Filenin Sultanları 1-0 geriye düştüğü müsabakada rakibini 17-25, 25-15, 25-17 ve 25-18'lık setlerle yenmeyi başardı. Önceki gün de Tayland'ı 3-0 devirenMilletler Ligi'nin son şompiyonu Ay-Yıldızlı ekibimiz,Milli Takım'ın resmi sponsorukonseptinde bir araya getirdi. Türkiye'nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine birçok müzisyen; tulum, bağlama, zurna, bateri, klarnet ve elektro gitar gibi farklı enstrümanlar eşliğindemarşına eşlik etti. Yine Ülker tarafından EURO 2008'de yapılan ve dillere dolanan bu sene de