Haber hattı

Yanal, Amedspor'a 1 yıllık imza attı
Yeni sezonda Trendyol 1'inci Lig'de mücadele edecek Amedspor, teknik direktörü Ersun Yanal'a kavuştu. Diyarkabır'da binlerce taraftarın havalimanında karşıladığı 62 yaşındaki çalıştırıcı, kalabalık karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Şehmus Özer Tesisleri'nde 1 yıllık sözleşme imzalayan Ersun Yanal, "Futbol hepimizin ortak değeri. Amedspor'a layık istediğimiz futbolcuyu getireceğiz. Süper Lig'de olmak hepimizin hakkıdır"
diye konuştu.
Filenin Sultanları finalleri garantiledi
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Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü haftasındaki ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup etti. Filenin Sultanları 1-0 geriye düştüğü müsabakada rakibini 17-25, 25-15, 25-17 ve 25-18'lık setlerle yenmeyi başardı. Önceki gün de Tayland'ı 3-0 deviren milliler puanını 24'e yükselterek, Hong Kong etabında kalan iki karşılaşması öncesi adını finallere yazdırdı.
Milletler Ligi'nin son şompiyonu Ay-Yıldızlı ekibimiz, 15 Haziran Cumartesi günü TSİ 15.30'da Çin ile kozlarını paylaşacak.
Millilere 'Memleket İçin Söyle' desteği
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Milli Takım'ın resmi sponsoru Ülker, 2024 Avrupa Şampiyonası öncesi 35 sanatçıyı "Memleket İçin Söyle"
konseptinde bir araya getirdi. Türkiye'nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine birçok müzisyen; tulum, bağlama, zurna, bateri, klarnet ve elektro gitar gibi farklı enstrümanlar eşliğinde "Hep seninleyiz Türkiye"
marşına eşlik etti. Yine Ülker tarafından EURO 2008'de yapılan ve dillere dolanan bu sene de "Memleket Kalbimde" reklam filminde kullanılan marşın seslendirildiği klipte sanatçılar, millilere yürekten destek verdi.