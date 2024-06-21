Filenin Sultanları Polonya karşısında! -CANLI

FIVB Kadınlar Milletler Ligi çeyrek final maçında Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı bugün Polonya ile karşı karşıya geliyor. Filenin Sultanları çeyrek finalde Polonya'yı mağlup etmesi durumunda yarı finalde rakibi ABD'yi mağlup eden İtalya olacak.