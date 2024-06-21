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Giriş Tarihi: 21.6.2024 16:31 Son Güncelleme: 21.6.2024 17:52

Filenin Sultanları Polonya karşısında! -CANLI-

Filenin Sultanları Polonya karşısında! -CANLI-

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi Çeyrek Final maçında Polonya ile karşı karşıya geliyor. Zorlu karşılaşma saat 16.30'da başlayan maçta ikinci set oynanıyor. Filenin Sultanları bu maçı kazanması halinde yarı finalde İtalya'nın rakibi olacak. Maçın canlı takibini haberimizden yapabilirsiniz...

FIVB Kadınlar Milletler Ligi çeyrek final maçında Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı bugün Polonya ile karşı karşıya geliyor. Filenin Sultanları çeyrek finalde Polonya'yı mağlup etmesi durumunda yarı finalde rakibi ABD'yi mağlup eden İtalya olacak.

TÜRKİYE 25-18 POLONYA (İLK SET SONUCU)
POLONYA 25-22 TÜRKİYE (İKİNCİ SET SONUCU
POLONYA 25-20 TÜRKİYE (ÜÇÜNCÜ SET SONUCU)

Tayland'ın ev sahipliği yaptığı organizasyon, 20-23 Haziran tarihlerinde düzenleniyor. Milli Takımımız, grubunu 6. sırada tamamlamıştı. Mücadele TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.

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Filenin Sultanları Polonya karşısında! -CANLI-
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