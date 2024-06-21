Filenin Sultanları Polonya karşısında! -CANLI

FIVB Kadınlar Milletler Ligi çeyrek final maçında Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı bugün Polonya ile karşı karşıya geliyor. Filenin Sultanları çeyrek finalde Polonya'yı mağlup etmesi durumunda yarı finalde rakibi ABD'yi mağlup eden İtalya olacak.
TÜRKİYE 25-18 POLONYA (İLK SET SONUCU)
POLONYA 25-22 TÜRKİYE (İKİNCİ SET SONUCU
POLONYA 25-20 TÜRKİYE (ÜÇÜNCÜ SET SONUCU)
Tayland'ın ev sahipliği yaptığı organizasyon, 20-23 Haziran tarihlerinde düzenleniyor. Milli Takımımız, grubunu 6. sırada tamamlamıştı. Mücadele TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.