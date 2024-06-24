Milli yüzücülerimiz Avrupa’dan 14 madalya ile dönüyor!

19-23 Haziran 2024 tarihleri arasında Avusturya'nın Graz şehrinde düzenlenen 26. International Diving Meet Şampiyonası'nda Milli Takımımız, şampiyonayı toplamda 14 madalya ile tamamlamayı başardı.
Milli yüzücülerimiz, 5 altın, 5 gümüş ve 4 bronz madalya elde etti.
26. İnternational Diving Meet müsabakasında Genç C Erkekler Kule Disiplininde Milli Sporcumuz Ahmet Kaan UZAL 2. olarak Gümüş madalya kazanma başarısı gösterdi.
Yüzme Federasyonu, elde edilen başarı sonrası "Milli takımımız 14 ülke arasından genel sıralamada 3. olmuştur. Sporcularımızı, antrenörlerimizi ve teknik ekibimizi tebrik ederiz." notuyla paylaşım yaptı.