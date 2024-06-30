Avusturya Grand Prix’sini kazanan George Russell oldu!

NORRIS İLE VERSTAPPEN'İN ARACI BİRBİRİNE TEMAS ETTİ

McLaren pilotu Norris bir süre liderlik için zorlasa da bir türlü geçip önde kalacak atağı yapamadı. 71 turluk yarışın 64. turunda, daha önce birçok kez yan yana geldikleri 3. virajda Max Verstappen ve Norris arasında temas yaşandı.

Bu temas sonucunda Verstappen yarışı 5. sırada tamamlarken Norris yarışa veda etti. Kazanın en kazançlı çıkan ismi ise, yarışı 3. sırada tamamlamayı beklerken kazanan Russell oldu.

Formula 1'de sezonun bir sonraki yarışı Büyük Britanya'daki Silverstone pistinde gerçekleştirilecek.