Avusturya Grand Prix’sini kazanan George Russell oldu!

Formula 1'de 2024 sezonunun 11'inci yarışı Avusturya'da gerçekleştirildi. Spielberg kentindeki 4,3 kilometrelik pistte 71 tur üzerinden koşulan yarışta zafer Mercedes'in Britanyalı pilotu George Russell'ın oldu.
George Russell, 1 saat 24 dakika 22 saniyelik derecesiyle Formula 1 kariyerinde ikinci kez zafere ulaşma başarısı gösterdi. Britanyalı pilotu, McLaren'dan Oscar Piastri ve Ferrari'den Carlos Sainz takip etti.
NORRIS İLE VERSTAPPEN'İN ARACI BİRBİRİNE TEMAS ETTİ
McLaren pilotu Norris bir süre liderlik için zorlasa da bir türlü geçip önde kalacak atağı yapamadı. 71 turluk yarışın 64. turunda, daha önce birçok kez yan yana geldikleri 3. virajda Max Verstappen ve Norris arasında temas yaşandı.
Bu temas sonucunda Verstappen yarışı 5. sırada tamamlarken Norris yarışa veda etti. Kazanın en kazançlı çıkan ismi ise, yarışı 3. sırada tamamlamayı beklerken kazanan Russell oldu.
Formula 1'de sezonun bir sonraki yarışı Büyük Britanya'daki Silverstone pistinde gerçekleştirilecek.