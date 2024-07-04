‘Yağlı güreşin olimpiyatı’ başlıyor

663.'sü gerçekleştirilecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanlık ön eleme müsabakalarıyla bugün başlıyor. Format değişikliğine gidilmesi nedeniyle tarihinde ilk kez lig usulü puanlamayla sporcuların katılım hakkı elde ettiği organizasyonda güreşler bu yıl erken start alacak.Elemelerin ardından organizasyon yarın; minik 1, minik 2, minik 3, teşvik, tozkoparan, ayak, deste küçük boy, deste orta boy, deste büyük boy, küçük orta küçük boy, küçük orta büyük boy, büyük orta ve başaltı boyundaki mücadelelerle devam edecek.