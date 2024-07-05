Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Kırkpınar’da dev heyecan başladı
Giriş Tarihi: 5.7.2024

Kırkpınar’da dev heyecan başladı

Kırkpınar’da dev heyecan başladı
Edirne'de gerçekleştirilen 663'üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, ön eleme karşılaşmalarıyla Sarayiçi Er Meydanı'nda başladı. Lig usulüne geçilen organizasyonda güreşen en yüksek puanı alan 23 pehlivandan 12'si rakiplerini yenerek adını üst tura yazdırdı. Ön eleme güreşlerine katılan başpehlivanlardan Hamza Köseoğlu, lig usulünün 2 yıldır planlanan bir sistem olduğunu belirtip, "Cumartesi (yarın) tam gününde çıkmak daha farklı bizim için. Onu çok istedik. Olmadı" diye konuştu. 'Yağlı güreşlerin olimpiyatı' kabul edilen organizasyonda 2024'ün başpehlivanı pazar günü saat 18.00'de belirlenecek.
ARKADAŞINA GÖNDER
Kırkpınar’da dev heyecan başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA