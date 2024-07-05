Kırkpınar’da dev heyecan başladı

Edirne'de gerçekleştirilen 663'üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, ön eleme karşılaşmalarıyla Sarayiçi Er Meydanı'nda başladı. Lig usulüne geçilen organizasyonda güreşen en yüksek puanı alan 23 pehlivandan 12'si rakiplerini yenerek adını üst tura yazdırdı. Ön eleme güreşlerine katılan başpehlivanlardan Hamza Köseoğlu, lig usulünün 2 yıldır planlanan bir sistem olduğunu belirtip,diye konuştu. 'Yağlı güreşlerin olimpiyatı' kabul edilen organizasyonda 2024'ün başpehlivanı