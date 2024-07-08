Altın kemer yine Zeybek’in

Edirne'de bu yıl 663'ncüsü düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı güreşleri dün yapılan final müsabakasıyla tamamlandı. Er Meydanı'ndaki başpehlivanlık kapışmasında Mustafa Taş'ı puanlama ile yenen
Yusuf Can Zeybek üst üste ikinci kez altın kemere uzandı. 29 yaşındaki Antalyalı güreşçi, gelecek sene de zirveye çıkarsa arka arkaya 3. defa başpehlivanlığı kazanacağı için altın kemerin ebedi sahibi olacak.
'VEFAT EDEN ANNEME ARMAĞAN OLSUN'
Ü
nvanını korumayı başaran başpehlivan Yusuf Can Zeybek müsabakanın ardından gözyaşlarını tutamadı. Kemeri Antalya'ya ve vefat eden annesine armağan ettiğini söyleyen Zeybek, "Güreşlere çok iyi hazırlandım ve altın kemeri almak için mücadele ettim. Kemeri önce hayatını kaybeden anneme ardından şehrime hediye ediyorum.
Önümüzdeki sene de Er Meydanı'nda başpehlivanlığı almayı ve altın kemerin edebi sahibi olmayı çok istiyorum" diye konuştu.
SELİM'İN AĞALIĞINI ÖZÜNLÜ BİTİRDİ
Başpehlivanlık çeyrek final güreşleri sonrası 664. Tarihi Kırkpınar Güreş Ağalığı ihalesi yapıldı. Ağalık sembolü koçu almak için 4 altın kemerli ve 15 yıldır güreş ağalığı yapan Seyfettin Selim, Ufuk Özünlü ve Ömür Bodenstaff ihaleye katıldı. 23 milyon TL'den başlatılan ihaleyi 34 milyon 571 bin 952 lirayla iş insanı Ufuk Özünlü aldı ve gelecek yılın güreş ağalığını kazandı.
Seyfettin Selim'in 15 yıllık ağalığı sona ererken Özünlü, er meydanına inerek davul zurna eşliğinde tribünleri selamladı.