Altın kemer yine Zeybek’in

Edirne'de bu yıl 663'ncüsü düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı güreşleri dün yapılan final müsabakasıyla tamamlandı.Yusuf Can Zeybek üst üste ikinci kez altın kemere uzandı. 29 yaşındaki Antalyalı güreşçi, gelecek sene de zirveye çıkarsa arka arkaya 3. defa başpehlivanlığı kazanacağı için altın kemerin ebedi sahibi olacak.nvanını korumayı başaran başpehlivan Yusuf Can Zeybek müsabakanın ardından gözyaşlarını tutamadı. Kemeri Antalya'ya ve vefat eden annesine armağan ettiğini söyleyen Zeybek,Önümüzdeki sene de Er Meydanı'nda başpehlivanlığı almayı ve altın kemerin edebi sahibi olmayı çok istiyorum" diye konuştu.Başpehlivanlık çeyrek final güreşleri sonrası 664. Tarihi Kırkpınar Güreş Ağalığı ihalesi yapıldı. Ağalık sembolü koçu almak için 4 altın kemerli ve 15 yıldır güreş ağalığı yapan Seyfettin Selim, Ufuk Özünlü ve Ömür Bodenstaff ihaleye katıldı. 23 milyon TL'den başlatılanSeyfettin Selim'in 15 yıllık ağalığı sona ererken Özünlü, er meydanına inerek davul zurna eşliğinde tribünleri selamladı.