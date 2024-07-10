Bilal Erdoğan’dan İsmail Balaban’a altın kemer

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, 6. Etnospor Kültür Festivali'nde üst üste 3. kez başpehlivanlık ünvanını elde etmesi dolayısıyla İsmail Balaban'a altın kemerini takdim etti. Konfederasyonun Ümraniye'deki merkezinde düzenlenen törende İsmail Balaban'ı kutlayan Erdoğan,Festivalde 4 gün yağlı pehlivan güreşlerini yapmak ve başpehlivan düzeyinin altında güreştirmek istiyoruz. Daha genç pehlivanları teşvik etmeyi hedefliyoruz. İsmail Balaban, Etnospor Kültür Festivali'nin tek altın kemer sahibi olarak tarihe geçmiş olacak" ifadelerini kullandı.