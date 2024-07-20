Haber hattı

Diagne yine para basacak
Süper Lig'in eski gol kralı Mbaye Diagne kariyerinde yeni bir adım daha attı. Türkiye'de Galatasaray, Karagümrük ve Kasımpaşa formalarıyla dikkat çekici bir performansa imza atan 32 yaşındaki forvet, Al-Quadisiya'dan 2. Lig ekibi Neom'a transfer olurken yeni sezonda yıllık 7.5 milyon doları cebine koyacak.
Geride kalan sezonu 32 maçta 26 golle tamamlayan Diagne, takımının şampiyon olup Pro Lig'e yükselmesine büyük katkı sağlamış
ve kendisi de gol kralı olmuştu.
Suudi Arabistan'da futbola yapılan dev yatırımın ardından yıldız futbolcular, Pro Lig ekiplerine imza atarken Diagne farklı bir şekilde 2. Lig'e giderek sıra dışı bir transfer gerçekleştirdi.
Dünyanın gözü Mete'de
BAŞARILARIYLA Türk sporunun gururu olan olimpiyat ve Dünya Şampiyonu okçumuz Mete Gazoz, NBC Olympics tarafından Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda takip edilecek 100 sporcu arasında gösterildi.
Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda 21 yaşında olduğu belirtilen haberde, "Mete Gazoz, Olimpiyat tarihinde bireysel altın madalya kazanan ilk Türk okçu oldu. Şimdi 24 yaşında, branşında favori olarak gösterilerek ünvanını korumak için Paris'e gidiyor.
2023 yılında güçlü bir performans sergileyerek Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda bireysel altın madalya kazandı ve Dünya Okçuluk Federasyonu'ndan Yılın En İyi Klasik Yay Erkek Okçusu ünvanını üçüncü kez kazandı" denildi.
İbra'nın oğlu Milan'a gitti
EFSANE futbolcu Zlatan İbrahimovic'in oğlu Maximilian, ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı. İtalyan gazeteci Antonio Vitiello'nun haberine göre; 2006 doğumlu Maximilian İbrahimovic,
babasının efsanesi olduğu Milan ile anlaşma sağladı. 18 yaşındaki genç yetenek, İtalyan ekibinin Serie C'de mücadele eden takımı Milan Futuro'da forma giyecek.
Geride bıraktığımız sezon Gençler Ligi'nde yer alan Milan Primavera'da top koşturan genç sol kanat, 29 maçta 3 gollük performans göstermişti.
Kadınların rakibi Ukrayna
TÜRK A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası play-off ilk turundaki rakibi belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenen kura çekiminde Türkiye, Ukrayna ile eşleşti.
Milliler, çift maç eleme usulüne göre oynanacak turda üstünlük kurması durumunda ikinci turda Yunanistan-Belçika
eşleşmesinin galibiyle finallere kalmak için mücadele edecek. İlk tur maçları 23-29 Ekim,
ikinci tur müsabakaları 27 Kasım-3 Aralık tarihlerinde oynanacak. İkinci tur sonucunda rakiplerini eleyen 7 takım, Avrupa Şampiyonası bileti alacak.