Haber hattı

Süper Lig'in eski gol kralı Mbaye Diagne kariyerinde yeni bir adım daha attı. Türkiye'de Galatasaray, Karagümrük ve Kasımpaşa formalarıyla dikkat çekici bir performansa imza atanGeride kalan sezonu 32 maçta 26 golle tamamlayan Diagne,veSuudi Arabistan'da futbola yapılan dev yatırımın ardından yıldız futbolcular, Pro Lig ekiplerine imza atarken Diagne farklı bir şekilde 2. Lig'e giderek sıra dışı bir transfer gerçekleştirdi.BAŞARILARIYLA Türk sporunun gururu olan olimpiyat ve Dünya Şampiyonu okçumuz Mete Gazoz, NBC Olympics tarafındanTokyo 2020 Olimpiyatları'nda 21 yaşında olduğu belirtilen haberde, "Mete Gazoz, Olimpiyat tarihinde bireysel altın madalya kazanan ilk Türk okçu oldu.2023 yılında güçlü bir performans sergileyerek Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda bireysel altın madalya kazandı ve Dünya Okçuluk Federasyonu'ndan Yılın En İyi Klasik Yay Erkek Okçusu ünvanını üçüncü kez kazandı" denildi.EFSANE futbolcu Zlatan İbrahimovic'in oğlu Maximilian, ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı. İtalyan gazeteci Antonio Vitiello'nun haberine göre; 2006 doğumlubabasının efsanesi olduğu Milan ile anlaşma sağladı.Geride bıraktığımız sezon Gençler Ligi'nde yer alan Milan Primavera'da top koşturan genç sol kanat, 29 maçta 3 gollük performans göstermişti.TÜRK A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası play-off ilk turundaki rakibi belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenenMilliler, çift maç eleme usulüne göre oynanacak turda üstünlük kurması durumundaeşleşmesinin galibiyle finallere kalmak için mücadele edecek. İlk tur maçlarıikinci tur müsabakaları 27 Kasım-3 Aralık tarihlerinde oynanacak. İkinci tur sonucunda rakiplerini eleyen