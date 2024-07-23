BtcTurk, Paris’te TMOK, TMPK, TVF ve 21 milli sporcuyu destekliyor

BtcTurk, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin (TMOK) resmi sponsoru olarak Paris 2024 Yaz Olimpiyatları'nda #TeamTürkiye'den 21 sporcuyu destekleyecek. 26 Temmuz - 11 Ağustos 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olimpiyat oyunlarına Türkiye 18 spor dalında 102 sporcu ile katılacak. BtcTurk, Bitcoin'in 21 milyonluk arzına atıfta bulunarak, 21 milli sporcuya 10'ar bin dolarlık finansal destek sağlayacak.

BtcTurk, aynı zamanda voleybol milli takımlarının ana sponsorluğunu da üstleniyor. Son yıllarda Türkiye'yi sayısız başarı ile gururlandıran A Milli Kadın Voleybol Takımı da Paris 2024 Yaz Olimpiyatları'nda altın madalya için mücadele edecek.

SPOR DÜNYASININ KALBİ PARİS'TE ATMAYA DEVAM EDECEK

Bu yaz spor dünyasının kalbi Paris'te atacak. Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'ndan sonra 28 Ağustos - 8 Eylül tarihleri arasında Paris 2024 Paralimpik Oyunları düzenlenecek. BtcTurk, haziran ayında yaptığı anlaşma ile toplumda farklı engel gruplarındaki gençlerin spora kazandırılmaları için destek veren Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nin ana sponsoru olmuştu. BtcTurk'un destekleriyle Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli sporcular Türkiye'yi gururlandıracak başarılar için piste çıkacak.

ÜCRETSİZ SPOR OKULLARI AÇILDI

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Valilik, TMOK, Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Avrupa Olimpiyat Komiteleri ve AFAD iş birliğinde inşa edilen iki Olimpik Dayanışma Çok Amaçlı Spor Salonu ile TMOK'un resmi sponsoru BtcTurk tarafından hayata geçirilen BtcTurk Spor Okulları mayıs ayında açılmıştı. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Antakya ve Defne ilçelerinde inşa edilen spor salonları ve bünyesindeki okullarda 7-15 yaş arası çocuklar ağırlanacak. Çocuklara, antrenörler tarafından atletizm, badminton, basketbol, cimnastik, futsal ve voleybol eğitimi veriliyor.