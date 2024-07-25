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Giriş Tarihi: 25.7.2024 09:26

2024 Paris Olimpiyatları başlıyor! Rekorları parçalayın

Tüm dünyanın merakla beklediği 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları yarın başlıyor. TEAM Türkiye’nin tek hedefi 18 branşta 102 sporcusuyla yeni şampiyonluklar elde etmek. Sporcularımız, bu dev organizasyonda Tokyo Olimpiyatları’nda elde edilen madalya rekorunu geliştirmeyi hedefliyor.

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2024 Paris Olimpiyatları başlıyor! Rekorları parçalayın

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek olan 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları öncesi heyecan doruk noktasında. Dev organizasyonda mücadele edecek sporcularımız, Tokyo 2020'deki başarılarının üstüne çıkmayı amaçlıyor.

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1- 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları, 206 ülkenin katılımıyla yarın Paris'te başlayacak. Organizasyonun sona eriş tarihi ise 11 Ağustos Pazar.
2- Paris 2024'te, ilk kez bir olimpiyat oyunlarının açılışı stadyumda yapılmayacak ve Sen Nehri boyunca şehir merkezinde gerçekleştirilecek.
3- Satışa çıkan 10 milyon biletin, 9 milyon 300 bini satılarak olimpiyat rekoru kırıldı.
4- 37 disiplinle 35 farklı tesiste gerçekleştirilecek yarışlarda Türkiye'yi, 102 sporcu temsil edecek.
5- Bir önceki yaz olimpiyat oyunları olan Tokyo 2020'de 13 madalyayla olimpiyat tarihimizin madalya rekorunu kırmamız, Paris 2024'te hedefimizi iyiden iyiye büyüttü. Sporcularımız bu sayının üzerine çıkmayı hedeliyor.

KATILAN SPORCU SAYISI
- Erkek Sporcu Sayısı: 5.500
- Kadın Sporcu Sayısı: 5.500
- Türk Erkek Sporcu Sayısı: 48
- Türk Kadın Sporcu Sayısı: 54

* Olimpiyatlarda Londra 2012'den sonra ikinci kez kadın sporcu sayımız, erkek sporcu sayısını geçti.

TÜRKİYE 18 DALDA TEMSİL EDİLECEK
Atıcılık: 7
Atletizm: 16
Badminton: 1
Bisiklet: 1
Boks: 8
Artistik Cimnastik: 5
Eskrim: 2
Güreş: 11
Halter: 1
Judo: 8
Kürek: 1
Masa Tenisi: 1
Modern Pentatlon: 2
Okçuluk: 4
Tekvando: 5
Voleybol: 13
Yüzme: 8
Yelken: 8

YUSUF DİKEÇ REKOR KIRACAK
Atıcılık disiplininde yer alacak olan Yusuf Dikeç, bir rekora imza atacak. İlk kez Beijing 2008'e katılan Dikeç, Paris 2024 ile 5'inci defa olimpiyat oyunlarına katılarak, bu alanda Türkiye adına rekor kıracak.

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2024 Paris Olimpiyatları başlıyor! Rekorları parçalayın
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