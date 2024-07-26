Elif Berra’dan tarihi başarı

Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın açılışı bugün yapılacak olsa da birçok branşta mücadeleler başladı. Dün sahne alan Milli okçumuz Elif Berra Gökkır, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın sıralama atışlarında 671 puanla kariyerinin ve Türkiye'nin kadınlarda olimpiyat tarihinin en iyi derecesini yaparak 5. oldu.
Gökkır, elde ettiği bu derecenin ardından, 32 turunda Malezyalı Nurul Azreena Mohamad Fazıl'la eşleşti. Güney Koreli Sihyeon Lim ise 694 puanla dünya rekoru kırdı.
METE GAZOZ'UN RAKİBİ ŞİLİLİ GALLARDO
Erkeklerde dünya ve olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, 676 puanla 8'inci olarak 32 turunda Şilili Andres Felipe Gallardo Ferrada'yla eşleşti.
Aynı puanı alan Ulaş Berkim Tümer 10'uncu olarak Meksikalı Carlos Rojas'la, 58. sırayı alan Muhammed Abdullah Yıldırmış ise ABD'li Brady Ellison'la son 16 turuna kalmak için mücadele edecek.
KALAÇ: KAZANDIĞIMIZ ANI GÖRÜYORUM
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı orta sahası Aslı Kalaç, olimpiyatlarda madalya hedeflediklerini söyledi. Kalaç, "Geçen sene çok güzel işler başardık. Takım olarak üç turnuvadan da altın madalyayla döndük ama artık bu saatten sonra onu düşünmememiz lazım. Olimpiyata da madalya hedefiyle gidiyoruz. Böyle gözümü kapadığımda hafif bir uykuya geçtiğim anlarda bile hep olimpiyat maçları canlanıyor. Maçları oynuyorum ya da kazandığımız anı görüyorum. Bu hayalle gidiyoruz. İnşallah hayallerimiz gerçek olur" dedi.
85 GEMİYLE AÇILIŞ!
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek olan 2024 Yaz Olimpiyatları'nın resmi açılışı bugün yapılacak. Böylece olimpiyatlar tarihine ilk kez açılışı töreni stadyum dışında gerçekleştirilecek.
Tören, 20.30'da binlerce sporcuyu taşıyan 85 geminin Sen Nehri'ndeki Austerlitz Köprüsü'nden hareketiyle başlayacak. 3.5 saat sürecek organizasyona Gazze'ye saldırıları nedeniyle olimpiyatlardan men edilmesi yönünde protestolar yapılan İsrail'in Cumhurbaşkanı İsaac Herzog'un da aralarında bulunduğu 110 devlet ve hükümet liderinin katılması bekleniyor.
'FAŞİST VE IRKÇI İSRAİL'
İsrail'in olimpiyat oyunlarında yer almasına Filistin Olimpiyat Komitesi Başkanı Jibril Rajoub'tan sert tepki geldi. Jibril, "İsrailliler veya İsrail'in olimpiyat komitesi, olimpiyatlara katılma hakkını tüm yönleriyle kaybetmiştir. Faşist, ırkçı ve Nazi işgalcinin, Filistin halkına yönelik sürdürdüğü suçları dünyanın idrak etmesini istiyoruz.
Olimpiyatlara seyirci olarak katılan İsraillilerden bazıları, Gazze'de devam eden katliam ve soykırım savaşlarına katılmışlardı. IOC'nin kararını yeniden gözden geçirmesini bekliyoruz" dedi.
AYNI RUHLA PARİS'TEYİZ
Gençlik ve Spor Bakanlığı, olimpiyatlar için reklam filmi yayınladı. Kurtuluş Savaşı görüntüleriyle başlanan filmde, Türkiye'nin ilk kez Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla alınan 16 Ocak 1924 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla 100 yıl önce Paris'te düzenlenen Olimpiyat Oyunları'na katıldığı
hatırlatılıyor. Milli sporcuların 100 yıllık olimpiyat mücadelesinde kazandığı madalyalar ve Türk milletinin yaşadığı sevinçlerin yer aldığı reklam filmi, "100 yıl sonra yeniden aynı ruhla Paris'teyiz"
sloganıyla sona eriyor.