Elif Berra’dan tarihi başarı

Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın açılışı bugün yapılacak olsa da birçok branşta mücadeleler başladı. Dün sahne alan Milli okçumuz Elif Berra Gökkır, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın sıralama atışlarında 671 puanlaGökkır, elde ettiği bu derecenin ardından, 32 turunda Malezyalı Nurul Azreena Mohamad Fazıl'la eşleşti. Güney Koreli Sihyeon Lim ise 694 puanla dünya rekoru kırdı.Erkeklerde dünya ve olimpiyat şampiyonu milli okçuAynı puanı alan Ulaş Berkim Tümer 10'uncu olarak Meksikalı Carlos Rojas'la, 58. sırayı alan Muhammed Abdullah Yıldırmış ise ABD'li Brady Ellison'la son 16 turuna kalmak için mücadele edecek.A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı orta sahası Aslı Kalaç, olimpiyatlarda madalya hedeflediklerini söyledi. Kalaç, "Geçen sene çok güzel işler başardık. Takım olarak üç turnuvadan da altın madalyayla döndük ama artık bu saatten sonra onu düşünmememiz lazım. Olimpiyata da madalya hedefiyle gidiyoruz. Böyle gözümü kapadığımda hafif bir uykuya geçtiğim anlarda bile hep olimpiyat maçları canlanıyor. Maçları oynuyorum ya da kazandığımız anı görüyorum. Bu hayalle gidiyoruz. İnşallah hayallerimiz gerçek olur" dedi.Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek olan 2024 Yaz Olimpiyatları'nın resmi açılışı bugün yapılacak.Tören, 20.30'da binlerce sporcuyu taşıyan 85 geminin Sen Nehri'ndeki Austerlitz Köprüsü'nden hareketiyle başlayacak. 3.5 saat sürecek organizasyona Gazze'ye saldırıları nedeniyle olimpiyatlardan men edilmesi yönünde protestolar yapılan İsrail'in Cumhurbaşkanı İsaac Herzog'un da aralarında bulunduğu 110 devlet ve hükümet liderinin katılması bekleniyor.İsrail'in olimpiyat oyunlarında yer almasına Filistin Olimpiyat Komitesi Başkanı Jibril Rajoub'tan sert tepki geldi. Jibril, "İsrailliler veya İsrail'in olimpiyat komitesi, olimpiyatlara katılma hakkını tüm yönleriyle kaybetmiştir.Olimpiyatlara seyirci olarak katılan İsraillilerden bazıları, Gazze'de devam eden katliam ve soykırım savaşlarına katılmışlardı. IOC'nin kararını yeniden gözden geçirmesini bekliyoruz" dedi.Gençlik ve Spor Bakanlığı, olimpiyatlar için reklam filmi yayınladı. Kurtuluş Savaşı görüntüleriyle başlanan filmde,hatırlatılıyor. Milli sporcuların 100 yıllık olimpiyat mücadelesinde kazandığı madalyalar ve Türk milletinin yaşadığı sevinçlerin yer aldığı reklam filmi,sloganıyla sona eriyor.