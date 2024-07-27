Size güveniyoruz

artistik cimnastikte(TSİ) 21.00'de serilerini sunacak. Atıcılıkta(TSİ) 10.00'da mücadele edecek. Boksta son 32 turunda 54 kiloda(TSİ) 21.00'de Büyük Britanya'dan Charley Davison;(TSİ) 21.48'de İtalya'dan Alessia Mesiano; 80 kilodaise (TSİ) 23.08'de İtalya'dan Salvatore Cavallaro ile karşılaşacak. Eskrim kılıç kategorisinde elemelerde, (TSİ) 13.55'te İtalyan Luca Curatoli ile karşı karşıya gelecek. (TSİ) 11.00'de judoda, 48 kilodason 32 turunda Fransız Shirine Boukli karşılaşacak. 60 kiloda son 16 turundarakibi, bugün belli olacak. Kürek tek çiftede, (TSİ) 11.12'de elemelerde. Masa tenisinde, (TSİ) 23.15'te Ni Xia Lian ile karşılaşacak. Yüzmede 100 metre kurbağalamada, (TSİ) 12.00'de seçmelerde. Badmintondayarışacak.