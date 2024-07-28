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Giriş Tarihi: 28.7.2024 10:57

Milli cimnastikçiler Ferhat Arıcan ve Adem Asil finale yükseldi

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda milli cimnastikçiler Ferhat Arıcan paralel barda, Adem Asil ise halkada finale kaldılar.

DHA
Milli cimnastikçiler Ferhat Arıcan ve Adem Asil finale yükseldi

Fransa'nın başkenti Paris'teki Bercy Arena'da dünya şampiyonu Adem Asil, halka aletinde elde ettiği 14.866 puanla 5'inci olarak, Türk cimnastiğinin tek olimpiyat madalyalısı Ferhat Arıcan da paralel barda aldığı 15.033 puanla 7'nci olarak finale yükseldiler.

Ferhat Arıcan, Adem Asil, İbrahim Çolak, Ahmet Önder ve Emre Dodanlı'dan oluşan Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı ise atlama masası, kulplu beygir, barfiks, paralel bar, halka ve yer aletinde 247.559 puan toplayarak 9'uncu olurken, ilk 8 ülkenin yer aldığı finallere katılma şansını yitirdi.

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Milli cimnastikçiler Ferhat Arıcan ve Adem Asil finale yükseldi
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