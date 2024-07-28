Şevval tarıh yazdı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli atıcı Şevval İlayda Tarhan, kadınlar 10 metre havalı tabanca kategorisinde finale yükseldi. Olimpiyatlara ilk kez katılan milli sporcu, 577 puanla 7. sırada yer aldı ve olimpiyatlarda bu disiplinde finale yükselen ilk Türk sporcu olmayı başardı.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda aynı kategoride mücadele eden diğer Şimal Yılmaz ise 557 puanla müsabakayı 42. sırada tamamladı. Sıralamada ilk 8'e giremeyen Şimal, finale kalamadı. Kadınlar 10 metre havalı tabanca finali bugün TSİ 13.00'te başlayacak.
Ayrıca atıcılık erkekler 10 metre havalı tabanca elemelerinde İsmail Keleş 10'uncu, Yusuf Dikeç 13'üncü olarak elendi.
YILDIZ, MADALYANIN KIYISINDAN DÖNDÜ
Milli judocu Salih Yıldız ise bronz madalya mücadelesine çıktı. Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen judo müsabakalarında Salih Yıldız, erkekler 60 kilo son 16 turunda Jamaikalı Ashley McKenzie, çeyrek finalde de Gürcistanlı Giorgi Sardalashvili'yi mağlup etti.
Yarı finalde ev sahibi ülkeden Fransız Mkheidze'ye yenilerek finali kaçıran Yıldız, bronz madalya için Japon Ryuju Nagayama ile karşılaştı. Avrupa Şampiyonu apoletli milli sporcumuz, Nagayama'ya mağlup olarak olimpiyatları beşinci sırada bitirdi. Judoda altın madalya ise Kazak sporcu Yeldos Smetov'un oldu.