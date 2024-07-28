Şevval tarıh yazdı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli atıcı Şevval İlayda Tarhan, kadınlar 10 metre havalı tabanca kategorisinde finale yükseldi.Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda aynı kategoride mücadele eden diğer Şimal Yılmaz ise 557 puanla müsabakayı 42. sırada tamamladı. Sıralamada ilk 8'e giremeyen Şimal, finale kalamadı.Ayrıca atıcılık erkekler 10 metre havalı tabanca elemelerinde İsmail Keleş 10'uncu, Yusuf Dikeç 13'üncü olarak elendi.Milli judocu Salih Yıldız ise bronz madalya mücadelesine çıktı. Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen judo müsabakalarındaYarı finalde ev sahibi ülkeden Fransız Mkheidze'ye yenilerek finali kaçıran Yıldız, bronz madalya için Japon Ryuju Nagayama ile karşılaştı. Avrupa Şampiyonu apoletli