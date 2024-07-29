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Giriş Tarihi: 29.7.2024 14:50

Cansu Özbay: İnanılmaz bir geri dönüş yaptık

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları C Grubu ilk maçında Hollanda'yı 3-2 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda tecrübeli oyuncu Cansu Özbay, önemli bir galibiyete imza attıklarını söyledi.

AA
Cansu Özbay: İnanılmaz bir geri dönüş yaptık

Karşılaşmanın ardından açıklamada bulunan Cansu Özbay, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını anlatarak, "İnanılmaz bir geri dönüş yaptık. Aslında normalde olan ruhumuzu sonunda sahaya yansıttık. Yolumuz çok uzun. Bugün takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum, çünkü her sayı için inanılmaz savaştılar. Kalan maçların hiçbiri kolay olmayacak. Bugünkü ruhumuzla oynarsak çok güzel şeyler başarabiliriz" diye konuştu.

MELİHA DİKEN: HOLLANDA ÇOK İYİ MÜCADELE ETTİ
Milli oyunculardan Meliha Diken de iyi bir performansla 2-0'dan maçı çevirdiklerine dikkati çekerek, "Hollanda'yı tebrik ederim, gerçekten çok iyi mücadele ettiler. Galip gelen taraf biz olduğumuz için çok mutluyuz. İlk maçlar zordur ama galibiyetle ayrılmak çok önemliydi. İkinci maçta Dominik Cumhuriyeti'yle karşılaşacağız. O maça da iyi hazırlanacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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Cansu Özbay: İnanılmaz bir geri dönüş yaptık
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