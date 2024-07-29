O kıyafetler paralimpikte olmayacak!

Paris Olimpiyatları açılışında Türk kafilesinin giydiği kıyafetler tartışılmıştı. Vakko tarafından tasarlanan kıyafetlerdeki kırmızı-beyaz renk vurgusunun baskın olmaması çok eleştirilmişti. Türkiye Milli Paralimpik Komitesi, Vakko'nun tasarladığı kıyafetleri 28 Ağustos'taki Paralimpik Oyunları açılışında giymeme kararı aldı.
Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu, alınan karar ile ilgili SABAH Spor'a şu açıklamayı yaptı:
"Türk toplumunda açılışta giyilen kıyafetlerle ilgili çok tepki vardı. Biz de buna kayıtsız kalamazdık. Yeni kıyafetler için girişimlerde bulunduk. Yetişmediği takdirde mutlaka bir çözüm bulacağız. Kırmızıbeyaz eşofmanla ya da klasik olarak lacivert-beyaz takım elbiseyle çıkacağız" ifadelerini kullandı. Paralimpik Oyunları 28 Ağustos-8 Eylül arasında Paris'te gerçekleşecek.
FRANSIZ SKANDALINA SPORCULARDAN TEPKİ
Avustralyalı boksör Tina Rahimi, Fransız olimpiyat sporcularına uygulanan başörtüsü yasağına tepki gösterdi. Fransız koşucu Sounkamba Sylla'nın açılış törenine başörtüsü ile katılmasına izin verilmemesi sonrasında dünyanın her yerinden tepkiler yağarken
, olimpiyatlarda yarışan Avustralyalı boksör Rahimi, Sylla'ya destek olup şu açıklamayı yaptı: "Dininiz, inançlarınız ve sporunuz arasında seçim yapmak zorunda kalmamalısınız. Fransız sporcuların yapmaya zorlandığı şey bu."
SEN NEHRİ'NDEKİ KİRLİLİK İDMANLARA ENGEL OLDU
Oyunların açılışının gerçekleştirildiği Paris'in Sen Nehri'ndeki kirlilik nedeniyle triatlon sporcularının antrenmanı iptal oldu. Su testlerini yapan kuruluşun, nehirde yüzmenin sağlık açısından riskli olduğunu açıklaması sonrasında bu karar alınırken, 2 gündür yağan yağmur sonrasında kirliliğin arttığı açıklandı.
KANADA'YA DRONELARLA İDMAN İZLEME CEZASI
FIFA, Kanada Kadın Futbol Takımı'na olimpiyat oyunları A Grubu maçlarında 6 puan silme cezası verdi. Kanadalı yetkililerin, rakip takım antrenman sahası üzerinde "drone uçurma yasağına"
uymadığı açıklanırken takım yetkilileri Beverly Priestman, Joseph Lombardi ve Jasmine Mander'e 1 yıl men cezası verildi. Kanada'ya ise 6 puan silmenin yanı sıra 200 bin İsviçre Frangı ceza geldi.