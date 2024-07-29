O kıyafetler paralimpikte olmayacak!

Paris Olimpiyatları açılışında Türk kafilesinin giydiği kıyafetler tartışılmıştı. Vakko tarafından tasarlanan kıyafetlerdeki kırmızı-beyaz renk vurgusunun baskın olmaması çok eleştirilmişti.Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı"Türk toplumunda açılışta giyilen kıyafetlerle ilgili çok tepki vardı. Biz de buna kayıtsız kalamazdık. Yeni kıyafetler için girişimlerde bulunduk. Yetişmediği takdirde mutlaka bir çözüm bulacağız. Kırmızıbeyaz eşofmanla ya da klasik olarak lacivert-beyaz takım elbiseyle çıkacağız" ifadelerini kullandı. Paralimpik Oyunları 28 Ağustos-8 Eylül arasında Paris'te gerçekleşecek.Avustralyalı boksör Tina Rahimi, Fransız olimpiyat sporcularına uygulanan başörtüsü yasağına tepki gösterdi., olimpiyatlarda yarışan Avustralyalı boksör Rahimi, Sylla'ya destek olup şu açıklamayı yaptı:Oyunların açılışının gerçekleştirildiği Paris'in Sen Nehri'ndeki kirlilik nedeniyle triatlon sporcularının antrenmanı iptal oldu. Su testlerini yapan kuruluşun, nehirde yüzmenin sağlık açısından riskli olduğunu açıklaması sonrasında bu karar alınırken, 2 gündür yağan yağmur sonrasında kirliliğin arttığı açıklandı.FIFA, Kanada Kadın Futbol Takımı'na olimpiyat oyunları A Grubu maçlarında 6 puan silme cezası verdi. Kanadalı yetkililerin, rakip takım antrenman sahası üzerinde "uymadığı açıklanırken takım yetkilileri Beverly Priestman, Joseph Lombardi ve Jasmine Mander'e 1 yıl men cezası verildi.