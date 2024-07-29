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Giriş Tarihi: 29.7.2024 18:10 Son Güncelleme: 29.7.2024 18:21

SON DAKİKA: Erkek Okçuluk Milli Takımımız, bronz madalyayı kazandı

Son dakika haberleri: Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer'den oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı, bronz madalya kazandı.

SON DAKİKA: Erkek Okçuluk Milli Takımımız, bronz madalyayı kazandı

Klasik Yay Erkek Milli Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın bronz madalya mücadelesinde Çin'i 6-2 yenerek Olimpiyat Oyunları 3'üncüsü oldu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda okçuluk branşında Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer, Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan milli takım, Kolombiya'yı 5-4 mağlup ederek çeyrek finale yükselmişti. Çeyrek finalde Tarundeep Rai, Ramesh Pravin Jadhav ve Dhiraj Bommadevara'dan oluşan Hindistan ile karşı karşıya gelen ay-yıldızlılar, mücadeleden 6-2'lik skorla galip ayrılarak adını yarı finale yazdırdı. Yarı finalde ev sahibi Fransa ile karşılaşan milli takım, 5-4 kaybetti ve bronz madalya mücadelesinde Çin ile karşılaştı. Klasik Yay Erkek Milli Takımı, bronz madalya karşılaşmasında Çin'i 6-2 yenerek Olimpiyat Oyunları 3'üncüsü oldu.

Öte yandan Klasik Yay Erkek Milli Takımı, olimpiyat geçmişimizde madalya kazanan ilk takım olarak tarihe geçti.

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SON DAKİKA: Erkek Okçuluk Milli Takımımız, bronz madalyayı kazandı
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