TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ’dan Tuğba Şenoğlu ve İlkin Aydın açıklaması!

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Filenin Sultanları'nın Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda açıklamalarda bulundu. Paris 2024'te madalya mücadelesi veren Filenin Sultanları'nın son durumu ve kadro değişikliği hakkında Sportstv'ye açıklamalar yaptı. Tuğba Şenoğlu İvegin'in yerine İlkin Aydın'ın kadroya dahil edilmesinin ardından yaşanan tartışmalara dair konuşan TVF Başkanı Üstündağ, çarpıcı ifadeler kullandı.

"YAPICILIK DEĞİL YIKICILIK YAPILIYOR"

Kadro değişikliği sonrası yaşanan tartışmalar hakkında konuşan Mehmet Akif Üstündağ, "Buraya gelirken sakatlarımız oldu biliyorsunuz. İlk defa takımda kadro fazlasıyla buraya geldik. Buradan 1 kişinin eleneceği malumdu ve yapıcılık değil de yıkıcılık için baya ilgilenenleri de görüyoruz. O konuda burada çok da dikkate almıyoruz biz işimize bakıyoruz. Eleştiriye açığız. Eleştiri olabilir ama bugün bu evlatların aylardır, yıllardır bu mücadeleyi verip burada bu anı yaşamak ve ülkesini sevindirmek için mücadele eden evlatlarıma ve ekibime hiç kimsenin niye eleştiri yapıyor demeyiz ama hakaret etmelerine karşı geliriz. Maç öncesi de yapacaklarsa şahsıma yapsınlar ama evlatlarımı rahat bıraksınlar. Biz burada sadece maçlara konsantreyiz. Müsabakalar oynayacağız" dedi.

"TEKNİK KADRO KARAR VERİR"

Kadro tercihlerine teknik ekibin karar verdiğini vurgulayan TVF Başkanı Üstündağ, "Hangi oyuncu çıktı hangi oyuncu girdi buna teknik kadro karar verir. Bunu izahatına da gerek yoktur. Diğer taraftan baktığımız bu sene ilk uygulanan sistemde 12+1 oldu. Maç maç düşünebiliriz. Bize sunulan şartları en iyisini takıma faydalı olacak şekilde staff yoğun gayret seyrediyor. Sadece Türk Milli Takımı ile ilgilenen bir koçumuz var. Koç geçen yıldan beri takımla birlikte. Buraya gelirken de 14 kişi gelip 1 kişinin eleneceği de belliydi. Teknik kadronun tercihiydi. Her ülkede bu değişiklikler olabilir ama ne hikmetse biz buraya Olimpiyat müsabakalarına geldik. Çok da anlamış değilim neden ne için böyle bir saldırıya maruz kalıyor bu takım. Müsaade edin bu takım buraya Olimpiyatlara gelmiş." ifadelerini kullandı.

"BİZ BUNLARA MÜSAADE ETMEYİZ"

Lobicilik gibi durumların söz konusu olmadığını kaydeden Üstündağ, "Bizim olduğumuz yerde ne lobi olabilir, ne adamcılık olabilir, ne bu olabilir ne şu olabilir. Biz bunlara müsaade etmeyiz. Bizim bayrağımız tekdir, ülkemiz tekdir, bu vatan bizim. Biz en iyisini sahaya yansıtmak için mücadele ederiz. Kadronun içinde olan da benim evladımdır, dışında olan da. Biz evlatlarda ayrım yapabilir miyiz? Yarın da başka kişilerden faydalanabiliriz. Havuzumuz geniş" şeklinde konuştu..

Zehra Güneş'in bir maç daha riske edilmemek istendiğini belirten Mehmet Akif Üstündağ, "Daniele Santarelli, Zehra Güneş'i 1 maç daha riske etmeden +1'e alıp Beyza Arıcı'yı içerde tutmak istiyor" açıklamasını yaptı.