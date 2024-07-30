Sultanlar’dan müthiş dönüş

2024 Paris Yaz Olimpiyatları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, ilk maçında muhteşem bir geri dönüşe imza attı…İkinci sette deHollanda'nın iyisavunmasını aşamayanTürkiye,bu bölümde de25-19 geridekaldı.Üçüncü sete her iki ülke de karşılıklı sayılar alarak başlarkenseti 25-22 önde tamamladı. Büyük çekişme yaşanan 4. sette son bölüme kadar mücadeleyi bırakmayan Sultanlar, 25-22 kazandı ve durumu 2-2'ye getirdi. Karar setinde de karşılıklı sayılarla büyük çekişme yaşanırken Türkiye, 15-13 ile hedefine ulaşıp zafere imzayı attı. Milliler, gruptaki ikinci maçında 1 Ağustos Perşembe günü TSİ 10.00'da Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.Oyuncuları tebrik eden Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, ilk iki sette oynanan oyunun takıma yakışmadığını söyledi. Üstündağ, "Gerçekçi olmak lazım, ilk iki set bizim takım gibi oynamadık. Sonra karakter koyduk. Galibiyetle başlamak çok önemliydi" şeklinde konuştu.Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da salonda izledi. Fransa ve Avrupa'nın farklı ülkelerinden salona gelen Türk seyirciler, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı yalnız bırakmadı.A Milli Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, takımıyla gurur duyduğunu söyledi. İtalyan hoca, "Herkes kolay görmesine rağmen çok zor bir maçtı. Gergindik, normalde yapmayacağımız şeyleri yaptık. Oyuncularım hiç vazgeçmedi. Bu dünyanın en iyi turnuvası, vazgeçemezsin. Kadro tercihi tartışmaları çok saçma. İnsanlar bu takım için en iyisini istiyorsa doğru şey böyle saldırmak değil" ifadelerini kullandı.