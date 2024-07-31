Dünya, Paris Olimpiyatları’nda gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç’i konuşuyor

Dikeç'in ekipmansız ve eli cebinde atış yapması çok konuşulurken Sırp rakibi ise bulanıklığı önlemek için ilave lens, daha fazla hassasiyet için ana lens, ortam gürültüsünü susturmak için kulak koruyucuları takması dış basında gündem gündem oldu.

SOSYAL MEDYADA MİLYONLARCA GÖRÜNTÜLENME ALDI

Türkiye'ye gümüş madalya getiren Yusuf Dikeç, global sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte milyonlarca görüntüleme alan paylaşımlardan bazıları: