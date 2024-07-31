Dünya, Paris Olimpiyatları’nda gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç’i konuşuyor

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Yusuf Dikeç'i tüm dünya konuşuyor.
Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'dan oluşan milli takım, olimpiyat tarihinde Türkiye'ye atıcılıktaki ilk madalyasını kazandırdı.
DÜNYA YUSUF DİKEÇ'İ KONUŞTU
Milli atıcımız Yusuf Dikeç'in kulaklık takmadan sahneye çıkarak tek eli cebinde atış yapması Türkiye ve dünyada gündeme oturdu.
Dikeç'in ekipmansız ve eli cebinde atış yapması çok konuşulurken Sırp rakibi ise bulanıklığı önlemek için ilave lens, daha fazla hassasiyet için ana lens, ortam gürültüsünü susturmak için kulak koruyucuları takması dış basında gündem gündem oldu.
SOSYAL MEDYADA MİLYONLARCA GÖRÜNTÜLENME ALDI
Türkiye'ye gümüş madalya getiren Yusuf Dikeç, global sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte milyonlarca görüntüleme alan paylaşımlardan bazıları: