Madalya gümüş gururumuz altın

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda önceki gün okçulukta kazandığımız bronz ile açılışı yaptık. Dün bu kez Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'dan oluşan Atıcılık Milli Takımı, göğsümüzü kabarttı.Çekişmeli ve heyecanlı geçen karşılaşmayı 16-14 kaybeden Milliler, ikinci olarak gümüş madalyada kaldı.Bu başarılarıyla birlikte Türkiye, atıcılık branşındaki ilk madalyasını kazanmış oldu.Dünyanın en iyi takımları arasında olduklarını gösterdiklerini söyleyen İlayda Tarhan "Çok mutluyum ve gururluyum. Söz veriyorum, bir madalya aldık ama bir sonraki olimpiyatta bol altınlarla döneceğimize inanıyorum. Çok iyi başarılar elde ettik ama biz bununla yetinmek istemiyoruz. Daha iyilerini yapacağız" dedi."Son nefesimize kadar iyi mücadele ettik ama şans bizim yanımızda değildi" diyen Yusuf Dikeç ise "Ülkemiz adına çok mutluyuz. Atıcılık konusunda iyi yol kat ettik. İnşallah bizden sonrakiler çok daha fazla madalya alır. Altın olsaydı daha iyiydi ama 2028 Los Angeles'ta inşallah altın alacağız" ifadelerini kullandı.Atıcılık, Türkiye'nin olimpiyat oyunları tarihinde madalya aldığı 10. branş oldu. Türk sporcular, olimpiyatlarda daha önce güreş, halter, tekvando, boks, karate, atletizm, judo, okçuluk ve cimnastik branşlarında madalya kazanmıştı.Final müsabakalarını salonda takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sporcularımızı tebrik etti. Bakan Bak, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ise, "Hüzünlüdür belki ikincilikler ama bize yaşattıkları gururun tarifi yok… Haydi Türkiye, tarihi başarıya imza atan sporcularımızı gönülden alkışlayalım" mesajını paylaştı.Milli atıcı Oğuzhan Tüzün, trap kategorisinde yaptığı mücadele sonrasında finale kalamadı. Chateauroux Atıcılık Merkezi'nde iki gün süren elemelerde 125 atışın 121'inde isabet sağlayan sporcumuz 15. sırada kalırken ilk 6'daki sporcuların finale yükselmesi ile birlikte oyunlara veda etti.