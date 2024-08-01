Bir rüyada yaşıyoruz

Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer'den oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda aldığı bronz madalya ile tarihe geçmeyi başardı.Milli sporcuların performansından çok memnun olduğunu anlatan Ergin,dedi.tarihinde ilklere imza atan iki takımımızın sporcuları, dün Trocadero Meydanı'na kurulan Şampiyonlar Parkı'nda sporseverleri selamladı. Ülkemize tarihinin ilk takım madalyasını (bronz) kazandıran milli okçularımız Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer ile atıcılıkta olimpiyatlardaki ilk madalyamızın (gümüş) sahibi olan Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç, Eyfel Kulesi'nin önünde bayrağımızı dalgalandırdı.