Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer'den oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda aldığı bronz madalya ile tarihe geçmeyi başardı. Ülkemizi okçulukta takım halinde ilk kez kürsüye çıkaran Ay-Yıldızlı ekibin hocası Yusuf Göktuğ Ergin, son dönemde elde edilen önemli başarılarla hayalleri gerçeğe dönüştürdüklerini söyledi.
ÜLKELERİN GÖZÜ BİZDEYDİ
Milli sporcuların performansından çok memnun olduğunu anlatan Ergin, "Sporcular, daha önceki performanslarıyla başarabileceğimize dair müthiş bir beklenti yaratıp, Türkiye'nin gözünü üzerimize çevirmişti. Bir rüyada yaşıyoruz. Türk sporcusunun başarılı olmasını engelleyecek hiçbir şey yok. Beklentinin yarattığı bir sorumluluk var. Onun stresini yaşıyorum ama sporcuların ortaya koyduğu performans beni rahatlatıyor"
dedi.
KAHRAMANLAR EYFEL'DE
Olimpiyat
tarihinde ilklere imza atan iki takımımızın sporcuları, dün Trocadero Meydanı'na kurulan Şampiyonlar Parkı'nda sporseverleri selamladı. Ülkemize tarihinin ilk takım madalyasını (bronz) kazandıran milli okçularımız Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer ile atıcılıkta olimpiyatlardaki ilk madalyamızın (gümüş) sahibi olan Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç, Eyfel Kulesi'nin önünde bayrağımızı dalgalandırdı.