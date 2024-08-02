Elif Berra son 16’da

Okçulukta bir diğer başarı da Elif Berra Gökkır'dan geldi. Gökkır, klasik yay müsabakalarında ilk turda Malezyalı Nurul Azreena Mohamad Fazıl'ı 6-0 mağlup etti.Rakibini 27-26, 28-26 ve 28-24'lük setler sonucunda 6-0 yenen ve son 16 turuna çıkmayı başaran Elif Berra, yarın Japon Satsuki Noda ile mücadele edecek.Okçulukta Ulaş Tümer dün oynadığı iki maçını da kazanarak son 16'ya kaldı… Meksikalı Carlos Rojas'ı son 64 turunda 6-4 yenen sporcumuz, sonrasında son 32 turunda Hollandalı Steve Wijler'i 6-2 yenerek son 16 turuna kalmayı başardı. Mete Gazoz ile birlikte Ulaş Tümer de pazar günü yarışacak. Dün yarışan bir diğer okçumuz Muhammed Abdullah Yıldırmış ise