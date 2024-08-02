Boksta 66 kiloda Busenaz Sürmeneli'nin de yer aldığı yarışmalarda Cezayirli Imane Khelif'in durumu büyük tartışma yarattı. 2023 IBA Kadınlar Boks Şampiyonası'nda cinsiyet uygunluk testinde başarısız olduğu gerekçesi ile diskalifiye edilen ve trans olduğu iddiaları bulunan Khelif, dün Angela Carini ile 46 saniye maç yapabildi. İtalyan boksör, yediği ilk yumruğun ardından oyundan çekildi. Maçtan sonra "Hayatım boyunca bu kadar sert yumruk yemedim" derken, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de "Benim bakış açıma göre dengeli bir eşleşme değildi"
sözleriyle yaşananlara tepki gösterdi. Türkiye Boks Federasyonu da Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne Khelif'in diskalifiye edilmesi için başvuru yaptı ancak reddedildi.
RAKİBİMİZ OLABİLİR
Cezayirli Imane Khelif'in oyunlara devam etmesi halinde sporcumuz Busenaz Sürmeneli ile eşleşme ihtimali de var. Busenaz'ın yarı finale kalması durumunda olası rakiplerinden biri de Imane Khelif…