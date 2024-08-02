Boksta 66 kiloda Busenaz Sürmeneli'nin de yer aldığı yarışmalarda Cezayirli Imane Khelif'in durumu büyük tartışma yarattı. 2023 IBA Kadınlar Boks Şampiyonası'nda cinsiyet uygunluk testinde başarısız olduğu gerekçesi ile diskalifiye edilen ve trans olduğu iddiaları bulunan Khelif, dün Angela Carini ile 46 saniye maç yapabildi. İtalyan boksör, yediği ilk yumruğun ardından oyundan çekildi. Maçtan sonra "Hayatım boyunca bu kadar sert yumruk yemedim" derken, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni desözleriyle yaşananlara tepki gösterdi.Cezayirli Imane Khelif'in oyunlara devam etmesi halinde sporcumuz Busenaz Sürmeneli ile eşleşme ihtimali de var. Busenaz'ın yarı finale kalması durumunda olası rakiplerinden biri de Imane Khelif…