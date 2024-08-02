Sultanlar son sürat

Filenin Sultanları olimpiyatlardaki ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı.İkinci sete iyi başlayan Filenin Sultanları, Eda Erdem-Vargas ve sonrasında oyuna giren Ebrar ile skoru 15-8'e getirerek rakibin farkı eritmesine izin vermeden 25-18 ile maça dengeyi getirdi.25-15 kazanan milliler sahadan da 3-1'lik galibiyetle ayrılmayı başardı. Bu sonuçla gruptan çıkmayı garantileyen Türkiye, Pazar günü 10.00'da İtalya ile grup liderliği mücadelesi verecek.TÜRKİYE Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, hedeflerinin altın madalya olduğunu söyledi. Daha yolun başında olduklarını ve çok zorlu maçların kendilerini beklediğini belirten Üstündağ, "Kürsüde altın, gümüş ve bronz var. Biz o kürsüyü hak ettikten sonra altın madalya neden olmasın? Bu ülke hak ediyor, bu voleybol severler hak ediyor" dedi.DOMİNİK karşısında kariyerinin ilk olimpiyat maçına çıkan İlkin Aydın, müsabakanın ardından büyük coşku yaşıyordu. 24 yaşındaki sporcu, "Sahadaki heyecanım ve stresim çok yüksekti. Burada hiçbir maçı ortalama oynayarak kazanamazsınız, hepsinde iyi oynamanız gerekiyor" ifadelerini kullandı.KAPTAN Eda Erdem, ilk sette yaptıkları hatalara dikkat çekti… ikinci set ile birlikte skor üretmeye başladıklarını belirten deneyimli sporcu, şöyle devam etti: "İkinci sette biraz daha agresif olmaya başladık ve ibre bizden yana döndü. 2'de 2 yaparak gidiyoruz ve keyif alarak oynadık. İtalya maçı çok zorlu olacak ama en iyi şekilde oynayacağımıza inanıyorum. Bizi sadece Türk taraftarlarımız değil, tüm dünyadan taraftarlar seviyor."