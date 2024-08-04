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Giriş Tarihi: 5.8.2024 01:30

ABD, 4x100 metre karışık yüzmede dünya ve olimpiyat rekoru kırdı!

Yüzmede kadınlar 4x100 metre karışık bayrak yarışında ABD, dünya ve olimpiyat rekoru kırarak altın madalya kazandı

AA
ABD, 4x100 metre karışık yüzmede dünya ve olimpiyat rekoru kırdı!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yüzme branşı kadınlar 4x100 metre karışık bayrak yarışı kategorisinde finaller yapıldı. Paris La Defens Arena'da gerçekleştirilen organizasyonda ABD, 3 dakika 49 saniye 63 saliselik süresiyle dünya ve olimpiyat rekoru kırarak altın madalya elde etti.

ABD bu sonuçla, kendisine ait 2019 yılında 3 dakika 50 saniye 40 saliselik rekoru geliştirirken, Avustralya'nın Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda 3 dakika 51 saniye 60 saliselik süreyle kırdığı olimpiyat rekorunun da yeni sahibi oldu.

Avustralya 3 dakika 53 saniye 11 saliselik derecesiyle gümüş madalyaya uzanırken, Çin ise 3 dakika 53 saniye 23 saliseyle bronz kazandı.

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ABD, 4x100 metre karışık yüzmede dünya ve olimpiyat rekoru kırdı!
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