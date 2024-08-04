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Giriş Tarihi: 4.8.2024 13:15

Esra Yıldız Kahraman, madalyayı garantiledi

Boks kadınlar 57 kiloda mücadele eden Esra Yıldız Kahraman, yarı finale yükselerek olimpiyat madalyasını garantiledi.

AA
Esra Yıldız Kahraman, madalyayı garantiledi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boks branşı kadınlar 57 kiloda son çeyrek final müsabakaları yapıldı.

North Paris Arena'daki organizasyonda Esra Yıldız Kahraman, Brezilyalı Jucielen Cerqueira Romeu ile karşılaştı.

Karşılaşmada ilk raundu 5-0 kazanan milli sporcu, ikinci raundu ise 4-1 kaybetti. Son rauntta üstünlüğü tekrar eline alan Esra Yıldız Kahraman, müsabakadan 4-1'lik galibiyetle ayrılarak adını yarı finale yazdırdı.

Olimpiyat madalyasını garantileyen Esra Yıldız Kahraman, 7 Ağustos Çarşamba TSİ 22.30'da Tayvanlı boksör Lin Yu Ting ile finale yükselme maçına çıkacak.

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Esra Yıldız Kahraman, madalyayı garantiledi
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