Kortun kralı 37’lik Djokovic

2024 Paris Olimpiyatları'nda teniste son iki sezonun Wimbledon finalistleri Novak Djokovic ve Carlos Alcaraz, olimpiyat tarihinde ilk kez finalde karşı karşıya geldi. 37 yaşındaki Djokovic, 21'lik rakibi Alcaraz'ı 2-0 yenerek olimpiyatta ilk şampiyonluğuna ulaştı. İki sette de 7-6'lık üstünlük kuran Sırp raket, altın madalyanın sahibi oldu. Tecrübeli sporcu, 4 büyük Grand-Slam'i ve Olimpiyat altın madalyasını kazanan 5. tenisçi olarak kayıtlara geçti. Daha önce bu başarıya Andre Agassi, Rafael Nadal, Steffi Graf ve Serena Williams erişmişti. Ayrıca Djokovic, son 2 sezonun Wimbledon finalinde kaybettiği Alcaraz'a karşı rövanşı da kazandı.