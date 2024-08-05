Kuzey’den dünya rekoru!

Olimpiyat oyunları tarihinde yüzme branşında finale kalan ilk Türk sporcu olan Kuzey Tunçelli, 1500 metre serbest stilde
yarışı 5. bitirerek bir tarih daha yazdı. Paris La Defense Arena'daki yarışı 14.41.22'lik dereceyle tamamlayan 16 yaşındaki yüzücümüz, dünya gençler rekorunu kırdı. 14.30.67'lik derece yapan ABD'li Bobby Finke ise hem altın madalyayı aldı hem de dünya rekorunun sahibi oldu.
Yarışın ardından Tunçelli, "Hedefi gerçekleştirdim. Dünya gençler rekoru kırdım. Olimpiyat oyunları benim için sadece başlangıç. Madalya almak istiyorum. Dünya rekoru hedefi için ilerleyeceğim. Buradan tüm Türkiye'ye söz veriyorum"
diye konuştu.