Kuzey’den dünya rekoru!

Olimpiyat oyunları tarihinde yüzme branşında finale kalan ilk Türk sporcu olan Kuzey Tunçelli,yarışı 5. bitirerek bir tarih daha yazdı. Paris La Defense Arena'daki yarışı 14.41.22'lik dereceyle tamamlayan 16 yaşındaki yüzücümüz, dünya gençler rekorunu kırdı.Yarışın ardından Tunçelli, "Hedefi gerçekleştirdim. Dünya gençler rekoru kırdım. Olimpiyat oyunları benim için sadece başlangıç. Madalya almak istiyorum.diye konuştu.