Sultanlar’ın çeyrek finalde rakibi Çin

İlk iki maçını kazanıp çeyrek finali garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, C Grubu'nun üçüncü ve son mücadelesinde İtalya'ya 3-0 yenildi. Filenin Sultanları, bu sonuçla liderliği rakibine kaptırıp, grupta ikinci oldu. İtalya setleri 25-14, 25-16 ve 25-21 aldı. Başantröner Daniele Santarelli karşılaşma sonunda yenilgi nedeniyle duyduğu üzüntüyü şöyle dile getirdi: "Çok hata yaptık. Doğru anda gerekli tutkuya sahip değildik. Hücumda bu kadar hata yaparsak bu tarz takımlara karşı oynamamız imkânsız. Bu maçı izleyip gerekli çalışmaları yapacağız." İtalyan çalıştırıcı, Ebrar Karakurt içinse, "Formda olursa maçları çözebilir. Benim ve bu takımın ona ihtiyacı var" yorumunu yaptı. Sultanlar yarın çeyrek finalde TSİ 10.00'da Çin ile karşılaşacak. Turu geçen, yarı finalde İtalya-Sırbistan eşleşmesinin galibiyle kozlarını paylaşacak.A Milli Takım'ın İtalyan koçu Daniele Santarelli için dün oynanan maç ayrı bir önem taşıyordu. Çünkü eşi Monica De Gennaro, İtalya formasıyla sahadaydı. Santarelli, eşine karşı oynadığı 3. karşılaşmayı da kaybetti. Daha önce Hırvatistan'ı çalıştırırken 2021 EURO Volley'de (3-0), 2022'de de Sırbistan'la Voleybol Milletler Ligi'nde (3-1) eşinin yer aldığı İtalya'yı yenememişti. Monica De Gennora, Türkiye karşısında 16 başarılı savunma gerçekleştirdi. 7 manşetle oynayan, sahanın en çok savunma yapan ve en yüksek yüzdeyle manşet alan oyuncusu olarak şov yaptı.