Eda Erdem Dündar: Devamını da getirmeyi istiyoruz

Milli takım kaptanı Eda Erdem Dündar, çok iyi bir takımı geçerek yarı finale çıktıklarını söyledi. Türkiye'nin sahada her top için mücadele ettiğine dikkati çeken Eda, "Bütün topları çıkarmaya çalıştık. İlk seti kaybetsek de bence Derya ve Meliha'nın girmesi ve skor üretmesi, bizi beşinci sete hazırladı. Hande'nin yokluğunda ikisi çok iyi iş yaptı. Herkes çok iyiydi. Cansu da şansız bir sakatlık yaşadı. Elif girdi, o da çok güzel iş yaptı. Çok mutluyuz. Uzun zamandır çeyrek finallerde ucundan kaçırıyorduk. Şimdi son 4'teyiz. İnanılmaz bir duygu. Daha fazlasını da yapabiliriz" dedi.

Milli takımın "in iyisini" hak ettiğini dile getiren Eda, "Çok istiyoruz. Uzun zamandır çalışıyoruz. Çok mücadele ediyoruz. Bugün de çok inanmıştık. Bence beşinci sette sağlam kalabilmek ve orada maçı alabilmek bizim için çok değerli. Yarı final için de bize özgüven verecek. Hayatımızın en önemli maçıydı. Zorlu olacağını biliyorduk. Sahada müthiş mücadele vardı" diye konuştu.

Yarı finalde karşılaşacakları takımı beklediklerini aktaran tecrübeli oyuncu, "Rakibimizin kim olacağı hiç fark etmez. Bundan sonra kazanmak zorundasınız. Yarı finale çıktık, şimdi bunun mutluluğu var. Ama bunun devamını da getirmeyi istiyoruz" ifadelerini kullandı.

DERYA CEBECİOĞLU: ÇOK İYİ BİR İŞ ÇIKARDIK

Ay-Yıldızlı oyuncu Derya Cebecioğlu da büyük bir başarıya imza attıklarını vurguladı. İtalya mağlubiyetinden sonra takım olarak toplandıklarını anlatan Derya, "Bu maçın bizim için ölüm kalım maçı olduğunun farkındaydık. Bunca sene verdiğimiz onca emek, gözyaşı, ter, sakatlık... Her şeyi göz önünde bulundurduk. Gün birlik olma zamanıydı. Sabah kalktığımızda da aynı şeyi konuştuk. Takımla gurur duyuyorum. Çok iyi bir iş başardık. Her şeye rağmen savaştık, pes etmedik" dedi.