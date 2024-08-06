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Giriş Tarihi: 6.8.2024 14:31

Gizem Örge: Bir omzum daha var, devam ederim

Paris'teki Olimpiyat Oyunları'nda Çin'i karar setinde 3-2 mağlup ederek tarihinde ilk kez yarı finale yükselen A Milli Takımımız'da Gizem Örge'nin sözleri herkesi duygulandırdı.

Gizem Örge: Bir omzum daha var, devam ederim

Paris'te 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Filenin Sultanları, Çin'i karar setinde 3-2 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı. Maçın ardından Gizem Örge şu ifadeleri kullandı:

"Çok duygusalız, söyleyecek bir şey yok. Herkes yüreğini koydu. Bu maçı kazanmayı hak ettik. Madalya için kanımızın son damlasına kadar savaşacağız. Omzumu sahada bıraktım sandım ama 'Bir omzum daha var, devam ederim' diyerek oynadım. Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Bugün Türk sporu için tarihi bir gün. Artık bilen, bilmeyen, içerden, dışardan, seven, sevmeyen herkesten ayağa kakıp bu takımı alkışlamasını rica ediyoruz. Çok emek var. Sonuna kadar mücadeleyi bırakmayacağız. Daha bitmedi, yolumuz devam ediyor."

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Gizem Örge: Bir omzum daha var, devam ederim
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