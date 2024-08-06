Haber turu

Güreşte dün mindere çıkan 3 sporcumuz da rakiplerine boyun eğdi. Grekoromen stilRomanyalı Razvan Arnaut'a 4-2 mağlup olarak son 16 turunda elendi. Yine grekoromendeson 16'da Mısırlı Abdellatif Mohamed'e tuşla yenildi. Kadınlar 68 kiloda ise Buse Tosun Çavuşoğlu, ABD'li Amit Elor'a 8-2 kaybetti.Milli sporcu bu sabah bronz madalya maçına çıkabilmek için Polonyalı Wiktoria Cholu ile mücadele edecek.2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalyalarıyla göğsümüzü kabartan boksör Busenaz Sürmeneli ve okçu Mete Gazoz'un ardından cimnastikte de Ferhat Arıcan'la hayal kırıklığı yaşadık. Artistik cimnastik paralel bar finalinde 15.633'lük derecesiyle bronz alan ve Türkiye'ye olimpiyat tarihinin ilk madalyasını getiren Ferhat, Paris'te finalde aldığı 15.100 puanla oyunları 5. tamamladı. Erkekler paralel bar aleti branşında Çinli Jingyuan Zou 16.200 puanla altın madalya alırken, Ukraynalı Illia Kovtun 15.500 ile gümüş, Japon Shinnosuke Oka ise 15.300 ile bronz madalya elde etti. Cimnastik milli takımında Adem Asil de önceki gün halka aletinde 5. olmuştu.PARIS 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli atletlerrepesaja kaldı.tamamladı,Yarı finale kalan 18 sporcu arasına giremeyen iki milli atlet, bugün TSİ 12.20'de yarı finalde yer alabilmek için repesaj mücadelesine çıkacak.A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın çeyrek finalinde bugün TSİ 10.00'da Çin'le karşı karşıya gelecek. Olimpiyatlarda 3 altın, 1 gümüş, 2 bronz madalyası bulunan Çin, Paris 2024'te A Grubu'nda ABD, Sırbistan ve Fransa'yı yenerek çeyrek finale ilk sırada çıktı. Oyunlarda ilk madalyasını kazanmayı hedefleyen Ay-Yıldızlılar, Çin'i elemesi durumunda İtalya-Sırbistan eşleşmesinin galibiyle yarı finalde mücadele edecek.PARİS'TE umutlarımızı kadın boksörlerimiz taze tutuyor. 50 kiloda Buse Naz Çakıroğlu bugün TSİ 23.18'de final için ringe çıkacak. Tokyo'da gümüş madalya kazanan sporcumuz, Filipinli Aira Villegas'ı yenerse en kötü senaryoda gümüşü garantileyecek. Yenilmesi halinde bronz alacak.