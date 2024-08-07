Çin Seddi’ni yıktık tarih yazdık!

Filenin Sultanları bir kez daha tarih yazdı… Paris Olimpiyatları'nda dün Çin ile çeyrek final maçına çıkan Ay-Yıldızlılar, mücadeleye kötü başlarken sonrasında toparlandı ancak ilk seti 25-23 geride kapattı.Üçüncü sette Vargas sahneye çıkarken Çin oyunda dengeyi kurup 24-24 eşitliği buldu. Ancak Ebrar ve Vargas'ın sayıları ile 26-24 kazanıp 2-1 öne geçtik. Dördüncü sette ise Çin'in etkili oyunu vardı.Karar setinde karşılıklı sayılar gelirken 14-12 ile maç sayısına kadar geldik. Çin savunmasının smaç karşılamak için hazırlık yaptığı anda file önünde Elif Şahin'in pas vermek yerine plase ile topu Çin sahasına göndermesi ile birlikte 15-12 kazanıp karşılaşmadan da 3-2'lik galibiyetle ayrıldık. Sultanlar, yarı finalde yarın Sırbistan'ı deviren İtalya ile kozlarını paylaşacak.Santarelli: "Madalya için takım savaşıyor, bizim istediğimiz madalya altın."Daniele Santarelli, hedeflerinin altın madalya olduğunu söyledi. İtalyan çalıştırıcı takımının asla pes etmediğini ve bununla da gurur duyduğunu belirtirken şu ifadeleri kullandı: "Madalya için takım savaşıyor, bizim istediğimiz madalya altın.Kafamda çok fazla düşünce olduğunda takım benim gülmemi sağlıyor. Eleştiriler karşısında güçlü olmam gerekiyor ve o anlard, takım, tüm teknik heyet yanımda. Biz Türkiye'yiz, madalya alacağız."BİR pozisyon sırasında sakatlık yaşayan Gizem Örge o anları şu sözlerle anlattı: "Çok duygusalız, söyleyecek bir şey yok. Herkes yüreğini koydu. Madalya için kanımızın son damlasına kadar savaşacağız.Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da karşılaşmayı takip edenler arasındaydı. Bak, maç sonrası sporcularımızın fotoğrafını paylaşıpifadelerini kullandı.Milli Takımımızın yıldızı Melissa Vargas, karşılaşmaya da damga vurdu. 42 sayısı ile Türkiye'yi sırtlayanVoleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, takıma yönelik olumsuz davranışlara tepki gösterdi.diyen Üstündağ,ifadelerini kullandı.EDA ERDEM: "Ne maçtı ama... Voleybolu çok seviyorum. Benim üçüncü olimpiyatım ama bundan sonra bu takım her olimpiyatta olacak."ASLI KALAÇ: "Kalbim dayanmadı. Ben uzatma setinde hep ağladım."ELİF ŞAHİN: "Çok güzel bir maçtı. Çok uzun sürdü ama kazanmayı bildik.DERYA CEBECİOĞLU: "İtalya maçından sonra böyle geri dönmek... Takımla gurur duyuyorum."BEYZA ARICI: "Fazla söze gerek yok, en büyük Türkiye."HANDE BALADIN: "Bu takımdaki herkesle gurur duyuyorum. Madalyayı hak ediyoruz ve alabileceğimize inanıyoruz."EBRAR KARAKURT: "Selam arkadaşlar biz olimpiyatlarda yarı finaldeyiz."