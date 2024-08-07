Ferhat Arıcan’a coşkulu karşılama

Cumhuriyet tarihinde daha önce olimpiyatlara giden ilk erkek cimnastikçi olan, Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda yine paralel barda bronz madalya kazanarak ülkemize cimnastikte tarihin ilk olimpiyat madalyasını getiren, Rio, Tokyo ve Paris'te üst üste 3 olimpiyatta mücadele ederek bu alanda rekoru da elinde bulunduran 31 yaşındaki sporcu, kente dönüşte yalnız kalmadı.

Paris'te finale kalıp art arda ikinci olimpiyat madalyasını kıl payı kaçıran artistik cimnastikçiyi İzmir Adnan Menderes Havaalanı'nda Göztepe'nin olimpik branşlarının sporcu ve antrenörleri ellerinde ay-yıldızlı bayraklar, pankartlar ve çiçeklerle karşıladı.